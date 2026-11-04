Patrick Stewart s'est éteint à 86 ans. La NASA lui a rendu un hommage bouleversant via Hubble, touchant des centaines de milliers de fans. Une image qui résume tout l'héritage du capitaine Picard.

L'acteur britannique Patrick Stewart est mort à l'âge de 86 ans. La nouvelle a été annoncée le jeudi 29 octobre 2026, provoquant une vague d'hommages de la part de proches et d'admirateurs à travers le monde.

Son décès fait suite à ce qui a été décrit comme un parcours bref et poignant face à la maladie d'Alzheimer et à la démence à corps de Lewy.

L'hommage de la NASA fait le tour des réseaux

Le vendredi 30 octobre, la NASA a publié sur les réseaux sociaux un hommage qui a rapidement circulé : une photographie prise par le télescope spatial Hubble, montrant des galaxies en collision dont la silhouette évoque étrangement le vaisseau USS Enterprise, celui que commandait Picard à l'écran, explique Huffpost. Près de 700 000 personnes avaient consulté la publication dès le vendredi après-midi.

L'agence a accompagné l'image d'un message : « Nous pleurons la disparition de Patrick Stewart, qui a inspiré d'innombrables personnes à la NASA, et au-delà, à aller avec audace là où personne n'est allé auparavant ».

Le Goddard Space Flight Center de la NASA, à l'origine de la publication sur X, a salué l'acteur en des termes plus directs, affirmant que l'histoire n'oublierait jamais le nom du capitaine Picard et le remerciant d'avoir inspiré la prochaine génération d'explorateurs.

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L'image montre en réalité trois galaxies, désignées collectivement sous le nom NGC 7764A. Deux d'entre elles, situées en haut à droite du cliché, interagissent gravitationnellement et forment cette silhouette reconnaissable, avec de longues traînées d'étoiles et de gaz qui s'étendent depuis la collision.

Ce type de fusion se déroule sur des périodes si longues que la forme ne va pas changer de sitôt. La Voie lactée elle-même se dirige vers un sort comparable : les astronomes ont prévu une future collision avec la galaxie d'Andromède.

Denise Crosby, émue par le geste de l'agence spatiale

L'ancienne actrice Denise Crosby, qui interprétait le chef de la sécurité Tasha Yar ainsi que sa fille Sela dans la série, a publié son propre hommage le jeudi 29 octobre. Elle s'est dite particulièrement touchée par le message de la NASA.

Dans sa publication, elle écrit avoir eu la chance de travailler avec l'un des plus grands acteurs, qui prononçait son nom, « Tasha », avec beaucoup de grâce. Elle évoque Stewart comme son collègue et son capitaine, refusant les adieux au profit des souvenirs : « Pas d'au revoir, seulement des souvenirs … ».

Patrick Stewart avait endossé le rôle de Jean-Luc Picard en 1987, au lancement de Star Trek: The Next Generation, une série poursuivie jusqu'en 1994 puis prolongée par plusieurs longs métrages. Contrairement au capitaine Kirk incarné par William Shatner, plus impulsif, Picard se distinguait par son calme, sa préférence pour la diplomatie et sa croyance affichée dans la science.

Il privilégiait la négociation aux armes et cherchait à comprendre les civilisations extraterrestres avant de les juger, des traits qui en ont fait, pour beaucoup de spectateurs, un symbole des idéaux portés par la série depuis son lancement en 1966.

Patrick Stewart avait également mené une importante carrière au théâtre, associée à la Royal Shakespeare Company, avant de connaître une renommée mondiale au cinéma et à la télévision.