Seulement 10 % des Français ont un sac d'urgence chez eux, alors que neuf fois sur dix, c'est un proche qui intervient en premier lors d'une catastrophe. Et vous, seriez-vous prêt ?

Dix pour cent seulement des Français possèdent un sac d'urgence chez eux. C'est ce chiffre qui a poussé la Croix-Rouge française à recommander, dans un rapport publié en 2024 avec le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), que chaque foyer se constitue un kit de survie prêt à l'emploi.

Le constat de départ est sans appel. Canicules, sécheresses, feux de forêt, inondations, cyclones : ces épisodes se multiplient et s'intensifient, rappelle le rapport, à un moment où la planète vient de dépasser, sur douze mois consécutifs, la barre des +1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle. Un record.

Pourtant, la population française semble largement prise au dépourvu. Selon l'étude, 75 % des Français ne se sentent pas préparés face aux inondations, 73 % face aux feux de forêt. Moins d'un sur cinq se dit prêt à affronter une crise, et seulement 10 % affirment maîtriser les gestes de premiers secours.

Un chiffre à mettre en regard d'une autre donnée du rapport : dans neuf situations d'urgence sur dix, la première personne à intervenir est un proche, pas un secouriste professionnel.

Cinq besoins vitaux à couvrir pendant 72 heures

Le sac recommandé par l'association, baptisé « Catakit® », doit répondre à cinq besoins fondamentaux : s'hydrater, se nourrir, se soigner, se protéger et se signaler. La durée d'autonomie visée varie selon les documents de l'association, entre 24 et 72 heures, le temps que les secours arrivent ou qu'une évacuation soit organisée.

Sur l'eau, la Croix-Rouge est précise : 6 litres par jour et par personne sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des besoins vitaux. En cas d'évacuation en urgence, elle conseille d'emporter une bouteille d'un litre par personne et un container pliable de 10 litres. Côté alimentation, l'association recommande de prévoir de quoi tenir 72 heures, avec des aliments longue conservation ne nécessitant ni eau ni cuisson.

Le contenu type comprend aussi :

une trousse de premiers secours

une lampe

une radio à piles

des copies de documents importants

une couverture de survie

un sifflet pour alerter les secours

À cela peuvent s'ajouter des médicaments quotidiens, de l'argent liquide, une clé USB avec les données essentielles de la famille, des lunettes de secours, ou encore des jeux et des livres pour les enfants. La composition doit être adaptée à chaque foyer et vérifiée une fois par an.

Source : genuinefirstaid.fr

Ce kit s'adresse aux situations nécessitant une évacuation ou un confinement : inondation, tempête, coupure prolongée d'électricité, routes impraticables, évacuation préventive d'un quartier. En pleine crise, difficile d'avoir le recul nécessaire pour ne rien oublier en partant. Avoir un sac déjà prêt limite le stress et donne un sentiment de contrôle sur les premières heures, celles où les coupures d'électricité ou la perte d'accès au téléphone compliquent souvent tout.

La Croix-Rouge commercialise elle-même deux versions du produit : un sac d'urgence à 79,90 euros et une version familiale à 149,90 euros.

Au-delà du kit matériel, l'association mise sur la formation aux gestes qui sauvent, avec un objectif affiché de toucher 80 % de la population dans les prochaines années. Ces compétences pourraient, selon le rapport, réduire le nombre de victimes lors de catastrophes naturelles en permettant aux citoyens d'agir avant l'arrivée des secours professionnels.

Le rapport insiste également sur un point moins matériel : la nécessité d'un accompagnement psychologique avant et après les crises, pour aider les sinistrés à se reconstruire face à des événements qui peuvent laisser des traces durables.