Une pierre de 44 grammes tombée dans le désert du Xinjiang vient de hisser la Chine au rang des États-Unis côté minéraux lunaires. Sa découverte révèle des secrets insoupçonnés sur l'origine de la Lune.

Des scientifiques chinois ont identifié un nouveau minéral dans la première météorite lunaire jamais retrouvée en Chine. Baptisé Magnesiochangesite-(Ce), il s'agit du 11e minéral lunaire répertorié dans le monde. Sa découverte a été validée par la Commission des nouveaux minéraux, de la nomenclature et de la classification de l'Association internationale de minéralogie, l'autorité mondiale chargée de vérifier et de nommer les minéraux nouvellement découverts.

Avec cette validation, la Chine compte désormais quatre minéraux lunaires à son actif, autant que les États-Unis, qui détenaient jusqu'ici le plus grand nombre de découvertes dans ce domaine.

Une météorite sphérique de 44 grammes récupérée dans le désert du Taklamakan

Le minéral provient de Pakepake 005, une pierre sphérique de 44 grammes recouverte d'une croûte de fusion sombre, formée lors de son passage dans l'atmosphère terrestre. Cette météorite, la toute première d'origine lunaire jamais trouvée en Chine, a été récupérée en 2024 dans le désert du Taklamakan, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, confirme le China Daily.

C'est dans cet échantillon que Wang Yanjuan, diplômée en doctorat de l'Académie chinoise des sciences géologiques, a identifié la première le minéral. Il s'agit d'un phosphate porteur de terres rares, incolore et transparent, à l'éclat vitreux. Cassant, il se brise avec des fractures en forme de coquille et fluoresce sous lumière ultraviolette, des propriétés qui permettent de le distinguer des autres matériaux lunaires déjà répertoriés.

Sa structure cristalline et sa composition chimique renseignent sur l'activité volcanique lunaire et sur la façon dont les éléments de terres rares se séparent lors de la formation d'une planète. Ses propriétés luminescentes pourraient, selon les chercheurs, inspirer la mise au point de nouveaux matériaux lumineux.

Wang Yanjuan a déclaré que la découverte fournit des preuves minéralogiques clés pour comprendre l'origine et l'évolution de la Lune, et qu'elle élargit les limites de la connaissance humaine du monde matériel.

Un instrument chinois capable d'analyser la roche sans la détruire

L'identification du minéral s'est appuyée sur un spectromètre de masse à ions secondaires à haute résolution, développé en Chine. L'appareil utilise un faisceau d'ions focalisé pour sonder la composition de surface d'un échantillon au niveau microscopique, sans le dissoudre ni le détruire.

Che Xiaochao, chercheur associé au centre de recherche en sciences planétaires de l'Institut de géologie de l'Académie chinoise des sciences géologiques, compare le procédé à une imagerie médicale. Il a expliqué que c'est comme faire un scanner de la roche, que sans dissoudre l'échantillon, ils peuvent obtenir avec précision son information chimique interne et analyser presque tous les éléments et isotopes.

Yang Zhiming, directeur de l'institut, a précisé que ce même instrument avait déjà servi à l'étude des échantillons rapportés par la mission lunaire Chang'e 6, ainsi qu'à l'analyse de la toute première météorite lunaire récupérée en Chine. Il a souligné l'importance de maîtriser les équipements scientifiques de base et les techniques d'analyse associées pour faire progresser les capacités de recherche du pays.