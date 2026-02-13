Là où Game of Thrones et House of the Dragon ont échoué dans leurs dernières saisons, la nouvelle série A Knight of the Seven Kingdoms compte quant à elle réussir.

Cela fait près de sept ans depuis la fin qui a fait couler beaucoup d'encre de Game of Thrones, mais son univers télévisuel ne saurait définitivement pas mourir. Tandis qu'House of the Dragon nous a ramenés deux siècles en arrière pour explorer l'histoire des Targaryen à l'apogée de leur puissance, mais qui a également déçu à plus d'un titre dès sa seconde saison, A Knight of the Seven Kingdom, la dernière série spin-off de l'univers de George R.R. Martin en date, nous se place entre les deux chronologies, avec cette fois l'histoire de Dunk et l'Oeuf. Et en connaissant l'œuvre dont elle s'inspire et à en croire les premiers retours des épisodes actuellement disponibles, on pourrait bien avoir droit ici à un carton plein pour HBO Max.

A Knight of the Seven Kingdoms : une série rafraîchissante dans le vaste univers de Game of Thrones

Contrairement aux plus spectaculaires séries Game of Thrones et House of the Dragons, A Knight of the Seven Kingdoms a le mérite de proposer une expérience totalement inédite. Si Game of Thrones et House of the Dragon relatent les batailles épiques et des intrigues politiques à très grande échelle, A Knight of the Seven Kingdoms se concentre davantage sur le Westeros du quotidien.

Dans la franchise Game of Thrones, le peuple est généralement une proie facile. Lorsque Rhaenys interrompt le couronnement, elle massacre des milliers de civils pour une entrée en scène spectaculaire. Mais dans A Knight of the Seven Kingdoms, nous découvrirons l'histoire de leur point de vue. C'est en tout cas ce que véhicule le personnage de Dunk, un simple roturier qui, par un étrange hasard des choses, va côtoyer des gens de bien plus haute naissance.

Il ne s'agit donc pas d'une série à grand spectacle. Game of Thrones et House of the Dragon proposent toutes deux des dizaines de personnages principaux à suivre, avec leurs conflits imbriqués dignes d'une distribution pléthorique. A Knight of the Seven Kingdoms est une série à deux personnages, à la manière de The Last of Us, centrée sur ce chevalier et son jeune écuyer. Et c'est peut-être bien ce dont HBO a besoin pour davantage plaire au public.

Une petite rédemption pour la franchise et HBO ?

Tous les spin-offs de l'univers de Game of Thrones n'ont pas besoin d'être de grandes sagas chorales tentaculaires comme la série originale ou House of the Dragon. Au vu de la réception critique des premiers épisodes de A Knight of the Seven Kingdom, c'est peut-être justement sa plus petite échelle qui constitue sa plus grande force. Grâce à une intrigue plus resserrée, le récit s'avère plus simple à suivre (et très probablement à réaliser). On l'a malheureusement vu dans les dernières saisons de Game of Thrones ou la seconde de House of the Dragon : trop d'intrigues à recouper et trop de spectacle ont fatalement coûté cher aux deux séries, tant financièrement que d'un point de vue critique.

Sortir de sa zone de confort et explorer différents genres, styles et tonalités permet souvent à une franchise d'atteindre son apogée. Grâce à A Knight of the Seven Kingdoms, la franchise Game of Thrones explore justement une nouvelle approche et époque de son vaste univers, à une échelle plus humaine, et c'est peut-être bien ce dont elle avait besoin pour se réconcilier avec ses fans.