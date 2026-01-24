Le règne de Demon Slayer toucherait-il à sa fin ? De récents chiffres révèlent que l'œuvre de Koyoharu Gotōge vient d'être battue par une série de légende qui fait son grand retour.

Après son succès phénoménal dans les salles de cinéma, on aurait pu penser que rien ne pourrait ébranler la popularité de Demon Slayer. Pourtant, le raz-de-marée est lui-même renversé par un autre nom de légende. Comme quoi, les lectrices et lecteurs n'oublient jamais vraiment les titres de longue date, même quand leur publication se fait attendre. Un manga refait surface pour s'imposer à nouveau face aux petits jeunes de l'industrie.

Demon Slayer s'offre un duel littéraire inattendu

Le succès du film Demon Slayer Infinity Castle a auguré un regain d'intérêt colossal pour le manga en librairie. Alors même que l'œuvre s'est conclue sur papier il y a plusieurs années, les ventes ont de nouveau explosé. Une nouvelle vague de fans était certainement curieuse de se plonger dans l'univers des pourfendeurs de démons, soutenu par les fervents lecteurs des premières heures. En a résulté une nouvelle domination de l'œuvre de Koyoharu Gotōge sur les classements au Japon.

Seulement, en octobre dernier, Demon Slayer a connu un revers des plus surprenants. Contre toute attente, un titre de grande réputation, déjà récompensé du prestigieux Prix Culturel Osamu Tezuka, a fait son retour avec un succès qui a de quoi faire des envieux. Ce titre, c'est Kingdom, la fresque historique signée Yasuhisa Hara et prépublié dans le magazine Weekly Young Jump (Oshi no Ko, Real).

© Meian / Yasuhisa Hara.

Véritable choc des générations, le retour de Kingdom rappelle que le titre lancé en 2006 n'a rien perdu de sa superbe. En pleine effervescence autour de Demon Slayer, il est parvenu à s'imposer. Selon le top Oricon qui dresse chaque semaine la liste des meilleures ventes de manga au Japon, le tome 77 de l'œuvre guerrière de Yasuhisa Hara s'est hissé au sommet.

Avec 235 941 exemplaires écoulés entre le 13 et le 19 octobre 2025, Kingdom a mis une large vitesse aux autres titres. Cette semaine-là, le n°2 du classement était le tome 30 de Moi quand je me réincarne en slime avec 87 777 ventes, juste devant le volume 16 de Spy x Family en pleine redescente avec ses 85 201 unités vendues après avoir atteint la première place la semaine précédente. Demon Slayer, quant à lui, était déjà sorti du top 30.

Bien sûr, ces chiffres exceptionnels sont à remettre en perspective. Si les ventes de Demon Slayer sont toujours bonnes globalement, il a connu un gros boost sur ses ventes grâce à la sortie du film événement. De même, Kingdom, qui fêtera ses 20 ans ce lundi 26 janvier, a rassemblé les lecteurs en boutique pour la publication du tome 77 qui est paru après trois mois d'attente. Pour autant, le titre ultime qui domine les ventes chaque année reste encore imbattable. S'il n'est pas encore Roi des pirates, Luffy et l'aventure One Piece constituent une machine commerciale inarrêtable.