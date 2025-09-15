Kingdom Come Deliverance 2 compte vraiment parmi les bonnes surprises de cette année 2025. Le jeu ne manque pas de certaines subtilités qui auront d'ailleurs beaucoup amusé les joueuses et joueurs.

Le monde de la chevalerie a rarement été aussi bien retranscrit que dans la licence de Warhorse Studios. Dès lors, les fans de la première heure (ou de médiévalisme en général) auront certainement sauté sur Kingdom Come Deliverance 2 dès sa sortie, en février dernier. Ils n'ont d'ailleurs pas fini de bouder leur plaisir puisque le jeu reçoit encore des nouveautés, dont certaines aussi inattendues que truculentes !

Encore une touche de réalisme pour Kingdom Come Deliverance 2

Deep Silver et Warhorse Studios en a encore en réserve pour Kingdom Come Deliverance 2. À l'occasion de la Gamescom 2025, les équipes ont créé la surprise en annonçant un nouveau DLC à venir. Ainsi, l'aventure moyenâgeuse de Henry va encore se prolonger pour quelques péripéties supplémentaires. Mais avant cela, les équipes ont déjà quelques cadeaux pour les joueuses et joueurs.

En effet, depuis son lancement, Kingdom Come Deliverance 2 reçoit régulièrement des mises à jour d'ampleur plus ou moins importante. Évidemment, c'est une manière d'apporter des correctifs. Le titre ne dit jamais non à un peu d'huile par-ci par-là pour que son armure brille du meilleur éclat. Cependant, Warhorse n'hésite pas non plus à implémenter de nouvelles fonctionnalités quand il en a l'occasion, même celles auxquelles nous n'aurions jamais pensé (à moins d'être un fan du premier opus) !

Un nouveau vient justement d'être déployé. Ainsi, Kingdom Come Deliverance 2 passe à sa version 1.4. Cela devrait plaire au regard du contenu désormais inclus dans l'expérience. Le studio a décidé de pousser encore davantage le réalisme du titre en allant jusque dans les moindres détails de la vie de chevalier. Même Red Dead Redemption 2, pourtant réputé pour son jusqu’au-boutisme, n'est pas allé jusque-là, c'est pour vous dire !

Si vous avez déjà relancé une partie de Kingdom Come Deliverance 2, alors vous avez peut-être déjà pris le temps de découvrir les nouveautés de la version 1.4. Parmi elles, il y a notamment le fait de pouvoir cuisiner d'autres plats. Car un bon chevalier, est un chevalier bien nourri ! Mais c'est aussi un chevalier qui sait maîtriser la selle... et ce dans tous les sens du terme. Eh oui ! Warhorse Studios a écouté les fans de KCD 1 réclamait le retour de cette mécaniques : le squel permet enfin d'aller aux toilettes pour vide votre sac, comme qui dirait. Même pas besoin d'enlever son armure. Henry y va comme un vrai chevalier.