Kevin Costner, un acteur emblématique du genre western, fait son grand retour dans une série sur le même thème avec pour l'accompagner un autre acteur légendaire.

2026 marquera ainsi le retour de Kevin Costner mais cette fois derrière la caméra, en tant que producteur d'une nouvelle série à venir sur Prime Video. Il s'agira donc d'un western, qui va plus précisément s'inspirer de faits réels et déterrer un sombre secret de la Guerre de Sécession américaine. Pour l'aider dans cette entreprise, il pourra compter sur l'inestimable service d'un autre acteur légendaire, lauréat de nombreux Oscars largement mérités, également derrière la caméra.

Kevin Costner et une autre légende du cinéma vont bâtir une nouvelle maison grise

Kevin Costner, figure emblématique du western, s'apprête à donner vie à une histoire inédite et captivante. Avec son dernier projet, « The Gray House », l'acteur passe derrière la caméra en tant que producteur pour raconter une histoire historique mêlant bravoure et espionnage. Prévue pour une diffusion sur Prime Video aux États-Unis en 2026, la série promet non seulement du drame, mais aussi une exploration approfondie d'un chapitre méconnu de la Guerre de Sécession.

Kevin Costner est rejoint par Morgan Freeman, lui aussi oscarisé, qui produit également la série. Leur collaboration confère une certaine profondeur au projet, les deux artistes étant experts en récits historiques. La passion de longue date de Costner pour les westerns et la polyvalence de Freeman en tant que conteur visent à allier rigueur historique et attrait cinématographique. De plus, Prime Video a acquis les droits de diffusion de la série aux États-Unis, tandis que les détails de sa sortie internationale restent confidentiels.

Exploration d'un chapitre dans l'ombre de l'histoire avec un casting lumineux

Cette série produite par Kevin Costner et Morgan Freeman entend mettre en lumière des femmes intrépides qui ont joué un rôle crucial comme espionnes durant la Guerre de Sécession. Parmi elles, Elizabeth Van Lew, figure emblématique qui a inspiré le récit, dirigeait un réseau secret d'agents qui transmettaient des renseignements essentiels à l'Union. L'histoire suit trois femmes d'horizons différents qui ont tout risqué pour déjouer les forces confédérées. Ce n'est pas seulement un récit de guerre, mais aussi une histoire de résilience et d'intelligence face au danger.

Le casting de cette série produite par Kevin Costner et Morgan Freeman comprend des actrices de talent comme Mary-Louise Parker, Daisy Head et la jeune Amethyst Davis. Leurs personnages incarnent les femmes au cœur de cette histoire d'espionnage, chacune surmontant des obstacles qui mettent à l'épreuve son courage et son engagement. Ensemble, elles illustrent comment des personnes d'horizons divers ont œuvré de concert pour une cause commune.

En mettant en lumière le rôle des femmes pendant la guerre de Sécession, « The Gray House » s'inscrit dans la volonté de Kevin Costner d'explorer des histoires méconnues. Au-delà de la fidélité historique, la série rend hommage à des héroïnes oubliées dont le courage a ouvert la voie au changement. À l'approche de 2026, Costner et Freeman invitent les spectateurs à revisiter le passé, cette fois à travers le regard de ces femmes qui ont tout risqué pour changer le cours de l'histoire.