Le 30 décembre 2024, un mystérieux objet est venu perturber les festivités de fin d’année au cœur de Mukuku, au sud-est de Nairobi, au Kenya. Un anneau métallique de 2.5 mètres de diamètre pesant plus de 500 kilos est en effet venu s’écraser dans l’un des champs de ce petit village, visiblement tout droit venu du ciel. Et si ce dernier n’a heureusement occasionné aucun dégât lors de son arrivée, sa nature comme son origine ont immédiatement semé le trouble auprès de la population locale. La présence de Fox Mulder, toutefois, n’aura finalement pas été requise.

Un mystérieux anneau métallique s’écrase au Kenya

Comme toujours avec ce genre d’affaire, quand un mystérieux objet d’origine inconnue nous tombe subitement sur la tête, toutes les théories les plus folles ne tardent pas à émerger. Même celles prétendant qu’il pourrait bien s’agir d’un objet extraterrestre non identifié. Dans le cas présent, il n’aura toutefois pas fallu attendre bien longtemps avant que l’Agence Spatiale du Kenya (KSA), dépêchée sur place pour l’occasion, ne vienne mettre un terme à toutes ces rumeurs en confirmant que cet anneau est bel et bien une création humaine.

Plus précisément, il s’agissait alors de ce que l’on appelle un « anneau de séparation », autrement dit une pièce utilisée sur les fusées et conçue pour se détacher lors de son ascension vers l’espace. Mais comment un tel incident a-t-il pu se produire ? Selon la KSA, cela serait tout simplement dû à un manquement aux protocoles de sécurité, couplé à un dysfonctionnement. Car il s’avère que ces pièces sont normalement conçues pour se désintégrer dans l’atmosphère terrestre, ou dans le cas contraire pour s’écraser au cœur de zones inhabitées comme l'océan.

De fait, lorsqu’il est arrivé au beau milieu de Mukuku, l’anneau a immédiatement attiré l’attention des autorités du Kenya, qui n’ont pas manqué de mettre en place une enquête approfondie afin d’en déterminer l’origine exacte. Une origine qui, contrairement à ce qu’ont pu prétendre certaines rumeurs dans la foulée, n’est pas liée à l’Organisation de Recherche Spatiale Indienne (ISRO). Mais il faut dire aussi que ce que la KSA tend à décrire comme un « cas isolé » pourrait en réalité bien être voué à ne plus l’être dans les années à venir.

Un danger spatial actuellement à l’étude

Car s’il y a bien une chose qui préoccupe la communauté scientifique comme la NASA depuis un bon moment maintenant, c’est la quantité de déchets spatiaux actuellement présents en orbite. Des déchets qui, à terme, pourraient provoquer davantage d’incidents de ce genre. Collision avec des satellites, impact inopiné entre deux déchets présents dans l'atmosphère, les risques sont multiples. Reste juste à trouver une solution suffisamment efficace pour éviter que d’autres incidents comme celui du Kenya ne se reproduisent, ce qui pourrait coûter très cher à tous les niveaux.

Source : NTV Kenya