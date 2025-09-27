Imaginez l’univers de Jurassic World, mais sans parc futuriste ni attractions pour touristes. Mais plutôt en pleine Guerre du Vietnam, au beau milieu de la jungle.

Et si les dinosaures surgissaient en pleine guerre du Viêt Nam ? C’est le pari fou de Primitive War. Ce nouveau film ne cherche pas à imiter Jurassic World, mais à en prendre le contrepied. Ici, pas de parc d’attractions ni de monstres sous contrôle. On plonge dans la jungle, entre soldats américains et créatures préhistoriques prêtes à dévorer tout sur leur passage.

Un concept qui casse les codes, loin de Jurassic World

Inspiré des romans d’Ethan Pettus, Primitive War mise sur un mélange inattendu. Le film reprend l’intensité d’un drame de guerre et la confronte à la brutalité des dinosaures. Résultat : une ambiance radicalement différente de Jurassic World. On pense plutôt à Rambo, mais avec des prédateurs à plumes qui rôdent dans la végétation. Cette approche change tout. Le spectateur ne suit plus des scientifiques ou des visiteurs pris au piège, mais des soldats livrés à un ennemi qu’ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler.

Pour se distinguer encore plus de Jurassic World, le réalisateur Luke Sparke a choisi de coller aux découvertes scientifiques récentes. Ses dinosaures sont plus rugueux, plus réalistes, avec des détails inédits comme l’ajout de plumes. Le spectacle paraît moins lisse, mais aussi plus crédible. Un choix qui pourrait séduire ceux qui trouvent la saga d’Universal trop calibrée.

Une bande-annonce qui annonce la couleur

Le premier trailer ne laisse aucune place au doute. Violence assumée, tension constante et jungle oppressante. Là où Jurassic World mise sur le divertissement familial, Primitive War vise clairement un public adulte. L’atmosphère rappelle les films de guerre classiques, mais chaque embuscade peut se transformer en attaque sanglante venue de la préhistoire.

Depuis quelques années, les tentatives pour réinventer le film de dinosaures se sont multipliées. Primitive War pourrait bien réussir là où d’autres ont échoué, grâce à son audace. Mélanger l’horreur, le réalisme historique et les créatures préhistoriques est un pari risqué, mais c’est aussi ce qui le rend intrigant.

On ne sait pas encore si Primitive War deviendra un succès. Mais une chose est sûre : le film veut proposer autre chose que Jurassic World. Une expérience plus sombre, plus violente, et surtout plus originale. Si le public suit, ce pourrait être le début d’une nouvelle manière d’aborder les dinosaures au cinéma. Le film est sorti aux USA et en Australie le 21 aout 2025. On ne sait pas encore quand il apparaitra sur les plateformes pour tous.

Source : fathomentertainment