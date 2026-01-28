Steven Spielberg n'a pas eu « honte d'admettre » que Jurassic Park était en réalité la suite secrète d'un précédent film qu'il a réalisé, également centré sur des monstres.

L'influent Steven Spielberg a réalisé au cours de sa prestigieuse carrière plusieurs films devenus aujourd'hui des grands classiques du cinéma, dont un certain et légendaire Jurassic Park. Pour ce dernier, il a d'ailleurs admis qu'il s'était inspiré de l'une de ses propres œuvres, et ce pour une raison bien précise qui fait rétrospectivement beaucoup de sens.

Jurassic Park, ou une suite en profondeur d'un autre classique de Spielberg

La carrière de Steven Spielberg a débuté en 1972 avec son téléfilm Duel. Environ vingt ans plus tard, il connut une renommée internationale grâce à un certain Jurassic Park. Mais avant cela, il avait déjà percé dans le monde du cinéma avec un le succès retentissant que fut la sortie en salles des Dents de la mer, qui devint l'un des premiers véritables blockbusters de l'histoire.

Les années suivantes, il enchaîna les succès avec des films comme E.T., Indiana Jones et donc Jurassic Park. Ce dernier fut d'ailleurs réalisé à une période charnière de la carrière de Spielberg, et le réalisateur lui-même admet s'être inspiré, d'une certaine manière, d'un de ses films précédents.

« Je n'ai pas honte de dire qu'avec Jurassic Park, je cherchais simplement à faire une bonne suite aux Dents de la mer. Sur terre. C'est sans vergogne, je peux vous le dire maintenant. Mais aujourd'hui, je préfère faire des choix plus difficiles. La Liste de Schindler m'a tellement interpellé, comblé et profondément perturbé », a-t-il admis dans une interview auprès de The New Yorker.

Un film pour se détendre en parallèle de La Liste de Schindler

1993 fut en effet une année marquante pour Steven Spielberg. Deux films, aujourd'hui incontestablement parmi ses chefs-d'œuvre, virent le jour : Jurassic Park et La Liste de Schindler. Ces deux films sont fondamentalement différents. La Liste de Schindler est un drame poignant sur l'Holocauste, tandis que le second s'inscrit clairement dans la catégorie des blockbusters estivaux.

Spielberg tourna les deux films en quelques mois seulement, avec l'aide précieuse d'amis proches. Cependant, le projet La Liste de Schindler s'avéra si complexe et exigeant que Spielberg opta pour une approche plus accessible avec Jurassic Park, qui lui servit à se détendre un peu en travaillant sur quelque chose de « plus simple », puisqu'il s'est simplement inspiré des Dents de la Mer pour son film de dinosaures.

Les Dents de la mer et Jurassic Park partagent définitivement des similarités. La plus marquante étant le monstre qui terrorise les populations et inspire la peur. De plus, Spielberg emploie des techniques similaires : il révèle le monstre progressivement. Il est donc compréhensible que Spielberg ait préféré ne pas trop se « prendre la tête » avec ce film, pour se changer les idées par rapport à la réalisation de La Liste de Schindler. Malgré les « raccourcis » pris pour Jurassic Park, force est de constater qu'il demeure l'un des films les plus influents de tous les temps, à l'image d'ailleurs de La Liste. de Schindler.