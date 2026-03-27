Un acteur du légendaire film Jurassic Park a en 1993 fait une proposition qui aurait pu radicalement changer l'histoire de son succès, voire celui de toute la franchise.

En 1993, au milieu des dinosaures lâchés à travers un parc d'attraction fictif et des effets spéciaux numériques de pointe sur le plateau de Jurassic Park, Jeff Goldblum (Ian Malcolm) se souvient d'un moment inattendu survenu en coulisses, qui aurait pu grandement changer le destin de son personnage, et très probablement aussi celui des célèbres films de Steven Spielberg.

Jurassic Park aurait pu perdre un de ses personnages les plus emblématiques

Sur le plateau de Jurassic Park en 1993, une manœuvre en coulisses a failli réécrire toute l'ADN fossilisée de la franchise : un acteur a proposé sans détour que son personnage survive tandis que celui de Jeff Goldblum meure. Pour de nombreux fans, le film, voire même l'ensemble de la saga, est inconcevable sans le charismatique et excentrique Dr Ian Malcolm, incarné par Jeff Goldblum. Son humour subtil, sa réplique culte « La vie trouve toujours un chemin » et son adhésion indéfectible à la théorie du chaos ont fait de lui un personnage marquant, puis un élément moteur des films suivants.

Pourtant, un de ses collègues acteurs dans le film Jurassic Park a suggéré en coulisses l'idée folle que Ian Malcolm meure à sa place. Ce collègue, c'est Martin Ferrero, qui incarnait dans le film le personnage très secondaire et infiniment moins marquant Donald Gennaro, l'avocat véreux. Dans une scène iconique, celui-ci meure dévoré par un T-Rex alors qu'il faisait à la fois ses besoins, puis est resté caché dans les toilettes, son pantalon sur ses chevilles. C'est même probablement cette mort qui a quelque part sauvé le personnage aux yeux du public, qui l'aurait autrement retenu seulement pour son caractère avare et lâche.

Au courant de la mort quelque peu ridicule qui attendait son personnage dans Jurassic Park, Martin Ferrerro a donc tenté un coup de poker en soumettant une idée audacieuse à Steven Spielberg. Sa proposition était simple et provocatrice : « Et si mon personnage avait survécu à la place de celui de Jeff ? ». Fort heureusement pour de nombreuses générations et le bien de toute la franchise, le réalisateur a refusé tout net.

Le fabuleux destin sauvé de Ian Malcolm

Goldblum a partagé cette anecdote sur le plateau de Jimmy Kimmel Live!, mêlant amusement et curiosité en décrivant les arguments de Ferrero en faveur d'un échange de destins afin d'intensifier le drame et de réorienter l'empathie du public. L'implication était claire : si Spielberg avait accepté, l'héritage du Dr Malcolm dans Jurassic Park se serait éteint avant même d'avoir commencé.

Les répercussions auraient été considérables. Pas de suites centrées sur Malcolm, pas de fascination durable pour sa vision du monde, pas de discours désormais culte sur l'imprévisibilité de la nature. Dans les romans de Michael Crichton, Malcolm est grièvement blessé dans Jurassic Park et revient plus tard dans Le Monde perdu, une seconde chance que Spielberg a habilement préservée en le maintenant en vie à l'écran.

Bien que la proposition de Ferrero n'ait jamais abouti, Goldblum semble apprécier l'audace de son partenaire, soulignant avec quel sérieux il a plaidé pour un changement qui aurait bouleversé le destin des deux personnages de Jurassic Park. Cela met en lumière une vérité essentielle de la narration : parfois, ce sont les petites décisions concernant le sort des personnages qui marquent des décennies de cinéma.

Source : Jimmy Kimmel Live!