Un grand nom du cinéma pourrait bien faire trembler à nouveau la sphère de la Pop culte. Après des années de silence, la saga revient pour un dernier jeté de dés.

Une dernière aventure pour la route ? Une saga iconique du cinéma prépare officiellement un nouveau film. Le casting de choc va d'ailleurs s'agrandir pour donner encore plus d'ampleur à cette histoire qui ravivera la nostalgie de ceux qui étaient là depuis le commencement dans les années 1990. Cela faisait 7 ans que le silence régnait. Mais, cette fois, plus de place au doute. Préparez-vous à replonger dedans la tête première.

Le retour d'une saga cultissime dans ultime film

Pendant longtemps, le film Jumanji était synonyme de nostalgie. Sorti en 1995, il mettait en scène un Robin Williams inoubliable dans le rôle de l'enfant devenu grand dans l'ombre, Alan Parrish. Personne n'aurait alors imaginé voir l'adaptation du livre pour enfants de Chris Van Allsburg revenir un jour sur grand écran. Du moins, personne n'aurait pensé qu'une serait possible tant l'histoire se suffisait à elle-même. Pourtant, 2017 a prouvé le contraire, lançant littéralement une saga entière.

Avec maintenant trois films à son compteur, celui de 1995, puis Bienvenue dans la jungle et, enfin, Next Level, Jumanji est une œuvre au long cours. Et ce n'est pas encore terminé. Après le carton au box office atteignant les 2 milliards de dollars de recette, les producteurs ont décidé de remettre le couvert une toute dernière fois. Un quatrième et ultime film est bel bien en chantier. Il réunira Dwayne Johnson et une partie du casting star des deux versions modernes de la saga, à l'instar de Kevin Hart et Jack Black. De nouvelles têtes seront aussi au rendez-vous, avec Brittany O’Grady (The White Lotus) et Burn Gorman (Pacific Rim).

Désormais, il ne reste plus aux équipes qu'à apporter une conclusion à la hauteur de cette saga qui a démarré aussi brillamment dans les années 1990. Pour assurer la continuité avec les deux derniers volets, le réalisateur Jake Kasdan repassera une dernière fois derrière la caméra. De même, il pourra de nouveau compter sur le duo Jeff Pinkner et Scott Rosenberg au scénario. Le casting, quant à lui, a d'ores et déjà été convié à une table de lecture pour prendre connaissance de l'histoire. Tout est en marche pour Jumanji 4.

En attendant la sortie de Jumanji 4 au cinéma pour Noël 2026, retrouvez les précédents volets de la saga sur les plateformes de SVOD. Le film original de 1995 ainsi que ses suites sont disponibles dans les catalogues de HBO Max et de Prime Video.