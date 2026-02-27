Alors que la saison 3 de Jujutsu Kaisen suit son cours, le créateur du manga originel prend la parole. Il revient sur un changement capital pour la suite.

Véritable événement de la scène de l'animation en ce début d'année 2026, la saison 3 de Jujutsu Kaisen met une nouvelle claque à son public. Alors que les fans s'inquiétaient de la qualité accordée à l'arc de la Traque meurtrière, les premiers épisodes n'ont pas tardé à rassurer tout le monde. Même l'auteur du manga, Gege Akutami, a pris la parole pour partager son avis sur un changement sur la série. Ça promet du très lourd pour la suite.

La saison 3 Jujutsu Kaisen prend un tournant pour Gege Akutami

La flamme brûle toujours pour l'univers des exorcistes et des fléaux. Après la conclusion du manga originel, Gege Akutami a décidé de prolonger l'aventure avec un spin-of, Jujutsu Kaisen Modulo. Certes, il est très occupé par ce nouveau projet dont la publication a débuté depuis quelques mois. Cela ne l'empêche pas de garder un œil sur les autres déclinaisons de son œuvre. Parmi elles, l'incontournable anime produit au sein du légendaire studio MAPPA. L'auteur a même un avis plus qu'encourageant sur ce changement opéré dans la saison 3.

Même si la suite du manga est très surveillée des fans, c'est aujourd'hui l'adaptation de l'arc de la Traque meurtrière (The Culling Game) qui concentre toute l'attention. Après les événements de Shibuya qui ont frappé très fort à l'écran en 2023, beaucoup attendaient la saison 3 de l'anime. Diffusée depuis le 6 janvier, notamment sur Crunchyroll à l'international, on peut dire qu'elle met tout le monde d'accord, même Akutami.

Pour la sortie du chapitre 20 de JJK Modulo dans le Weekly Shonen Jump, le mangaka a laissé une note. Il indique très clairement que la direction artistique adoptée dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen est une réussite : « Le style artistique a évolué avec La Traque meurtrière ! On dirait une peinture, c'est vraiment superbe ! »

Capture d'écran du 23 février 2026. © Gameblog.

Gege Akutami est tout bonnement conquis par le travail de MAPPA. Il se montre de plus enthousiaste pour la suite de l'anime. À ses yeux, la saison 3 de Jujutsu Kaisen a fait un bond artistique notable. Un avis qui tranche avec certains avis de fans, parfois déboussolé par le trait presque expérimental de cette première partie de l'arc de la Traque meurtrière, notamment sur l'épisode 4. Pour autant, les notes à globales restent des plus élogieuses, saluant la prise de risque.

Reste toutefois une petite inquiétude pour la suite. Eh oui, la suite du Culling Game continuera-t-il sur la même lancée ? Car les dernières nouvelles chez MAPPA évoquaient le départ de Shōta Goshozono, le réalisateur de l'anime Jujutsu Kaisen. Cela dit, les juniors du studios ont appris en étant sous son aile. Puis, malgré les problèmes rencontrés pendant la production de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, celle-ci dépasse les attentes. On peut donc déjà se rassurer pour l'avenir.