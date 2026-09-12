119 ans, huit enfants, cinq générations sous le même toit. José Flores pourrait bientôt détrôner Ethel Caterham et devenir l'homme le plus âgé du monde. Son secret ? Trois mots seulement, à découvrir dans son histoire.

José Flores Flores est considéré comme l'homme le plus âgé du Costa Rica, et très probablement du monde, rapporte Diario Uno. Né le 11 juillet 1907 dans la province de Guanacaste, il vient de fêter ses 119 ans. Si sa date de naissance obtient la validation internationale attendue, il détrônerait la Britannique Ethel Caterham, qui doit fêter ses 117 ans le 21 août, comme personne vivante la plus âgée de la planète.

Il vit avec sa petite-fille, Hellen Flores, dans une modeste maison en bois à Sardinal, à une vingtaine de minutes de la côte Pacifique. Cette communauté rurale se trouve dans la péninsule de Nicoya, l'une des cinq zones bleues du monde, aux côtés de Loma Linda en Californie, de la Sardaigne, de l'île grecque d'Icaria et de l'île japonaise d'Okinawa.

Hellen Flores, qui prépare ses repas et l'accompagne au quotidien, confie que sans amour, sans affection, sans soins, il ne serait plus là.

José Flores passe une bonne partie de ses journées à se reposer, raconte des anecdotes à sa famille et accepte encore, parfois, de faire des bras de fer. Orphelin de père dès l'âge de sept ans et abandonné par sa mère, il a été élevé par sa grand-mère à la campagne avant de travailler pendant des décennies aux champs et dans les plantations de bananes.

Il a eu huit enfants avec son épouse Ofelia, décédée à 71 ans. Sa descendance compte 23 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille : cinq générations cohabitent. Revenu en 2024 dans son Guanacaste natal après près d'un siècle d'absence, il vit désormais dans un foyer familial disposant de 150 000 colones par mois (environ 330 dollars).

Les documents transmis pour validation

L'Asociación Península de Nicoya Zona Azul, fondée par Jorge Vindas, a rassemblé un acte de naissance, un certificat de baptême et des documents établis à différentes étapes de la vie de José Flores, notamment de l'époque où il était déjà père de famille. Le Registre civil costaricien conserve une inscription correspondant à cette même date de naissance, mentionnant une femme prénommée Josefa comme sa mère.

Cette documentation doit encore être examinée par des organismes internationaux comme le Guinness World Records et le Gerontology Research Group avant toute reconnaissance officielle. Vindas a déclaré dans un entretien accordé à El País qu'une fois toute cette documentation examinée, ils espèrent qu'elle sera validée et qu'ils pourront bientôt avoir de bonnes nouvelles.

Le record actuel de l'homme vivant le plus âgé reconnu par le Guinness World Records appartient au Brésilien João Marinho Neto, né le 5 octobre 1912, qui fêtera ses 114 ans en 2026. Celui de la personne vivante la plus âgée, toutes catégories confondues, revient à Ethel Caterham, née le 21 août 1909, qui a hérité du titre en avril 2025 après la mort de la religieuse brésilienne Inah Canabarro Lucas.

Le record absolu, vivants et défunts confondus, reste détenu par la Française Jeanne Calment, morte en 1997 à 122 ans et 164 jours.

Pour Vindas, le cas de Flores illustre le mode de vie de la région : il incarne ce mode de vie fonctionnel de la région, avec ses réseaux familiaux et communautaires, son alimentation biologique, son activité physique constante, la tranquillité d'une vie simple, une routine rythmée par la lumière du soleil, une spiritualité liée à la religion, un mélange de nombreux facteurs.

Son quotidien alimentaire reste simple : riz, haricots, fromage frais et banane plantain frite, sous forme de gallo pinto au petit-déjeuner. Il n'a jamais suivi de traitement particulier ni de régime conçu pour prolonger sa vie. Interrogé sur son secret, José Flores répond en trois mots qu'il faut travailler beaucoup, se recommander à Dieu et bien manger.