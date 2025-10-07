Keanu Reeves, l’interprète de John Wick, se retrouve dans une situation très compliquée et doit même payer plusieurs milliers de dollars par mois pour faire supprimer des deepfakes sur des plateformes comme Meta ou TikTok.

Keanu Reeves a beau être un expert des combats à l’écran, il doit aujourd’hui affronter un ennemi bien plus insidieux : les imitateurs numériques. L’acteur de John Wick et Matrix dépense chaque mois plusieurs milliers de dollars pour lutter contre les faux comptes qui envahissent les réseaux sociaux.

Une bataille bien réelle pour l'acteur de John Wick

Selon une enquête du Hollywood Reporter, Keanu Reeves paie la société Loti pour faire supprimer des dizaines de milliers de faux profils chaque année. Ces comptes, souvent créés sur TikTok, Facebook ou Instagram, se font passer pour lui afin de tromper les fans, diffuser de fausses publicités ou même escroquer de l’argent à des internautes crédules.

Le problème, c’est que Reeves n’a aucun compte officiel. Cette absence alimente un mystère autour de sa vie privée, et les escrocs en profitent pleinement. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, ils créent de fausses vidéos où “Keanu” ou ses personnages comme John Wick s’adressent directement à ses abonnés, soutient des causes politiques ou vante des produits douteux. Certains arnaqueurs vont encore plus loin en nouant de faux liens affectifs avec leurs victimes pour leur soutirer de l’argent.

L’IA, nouveau fléau des stars d’Hollywood

Keanu Reeves, derrière le personnage de John Wick, n’est pas le seul à subir cette vague d’impostures. Ces dernières années, plusieurs acteurs ont vu leur image utilisée sans autorisation. Tom Hanks a dû prévenir ses fans d’une publicité dentaire générée par IA où il apparaissait sans le savoir. Morgan Freeman a dénoncé de fausses vidéos imitant sa voix. Quant à Jamie Lee Curtis, elle a interpellé directement Mark Zuckerberg pour faire retirer une publicité mensongère sur Meta.

Ces dérives inquiètent de plus en plus les artistes. Alexandra Shannon, directrice du développement stratégique chez l’agence CAA, estime qu’il est urgent de mettre en place des lois plus claires pour protéger les personnalités publiques. Car avec les progrès de l’intelligence artificielle, la frontière entre réel et imitation devient de plus en plus floue.

Face à cette situation, Keanu Reeves a choisi de ne pas rester les bras croisés. En confiant la surveillance de son identité numérique à des professionnels, il montre à quel point ce combat est devenu nécessaire. Mais cette guerre est loin d’être terminée : pour chaque faux compte supprimé, d’autres apparaissent aussitôt. Un peu comme dans les films John Wick et les nouveaux adversaires finalement.

Source : TheHollywoodReporter