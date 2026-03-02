Àgé de 29 ans, ce scientifique sud-coréen est parvenu à résoudre une bonne fois pour toutes une énigme qui a déchiré la communauté scientifique pendant près de soixante ans.

La science est un domaine pavé de mystères. Depuis la nuit des temps, les scientifiques ne cessent de s’arracher les cheveux sur des questions souvent définies comme difficiles à résoudre, voire carrément insolubles. Jusqu’à ce qu’elles finissent par l’être un jour ou l’autre, fortes de nouvelles découvertes ou de la collaboration entre de nombreux spécialistes. C’est d’ailleurs ainsi que Jineon Baek, un mathématicien sud-coréen âgé de 29 ans, a réussi à résoudre une énigme vieille de soixante ans une bonne fois pour toutes.

L’énigme du canapé mobile

Tout commence en 1966. À cette époque, Leo Moser, mathématicien austro-canadien, pose une simple question : si l’on devait déplacer un canapé rigide dans un couloir d’un mètre de largeur en forme de L, quelle serait la plus grande dimension que le canapé puisse avoir pour pouvoir passer sans forcer ? Très vite, toute la communauté scientifique se penche sur cette énigme. Mais contre toute attente, celle-ci lui donne finalement bien plus de fil à retordre que prévu. Car la question est peut-être simple en apparence, mais la réponse est définitivement complexe.

Pendant des décennies, cette énigme fascine autant qu’elle agace, au point même de finir dans les manuels scolaires. De nombreux mathématiciens se penchent sur son cas, et affinent alors la réponse les uns après les autres au gré de leurs calculs. En 1992, le mathématicien Joseph Gerver en arrive finalement à la réponse suivante : 2.2195 mètres carrés. Cette réponse, toutefois, laisse un goût amer à la communauté scientifique. Non pas parce qu’elle est inexacte, mais parce que rien ne certifie qu’il n’est pas possible de trouver encore mieux.

De fait, même avec ce résultat, l’énigme du canapé mobile continue de déchirer le monde scientifique. C’est d’ailleurs de cette façon que Baek, passionné de mathématiques depuis l’enfance, tombe sur cette dernière au cours de son service militaire obligatoire. Et ce qui le marque d’entrée de jeu, c’est la façon dont le problème posé par Moser semble être dénué de tout cadre théorique bien défini. Dès lors, il se prend ainsi à son tour de fascination pour cette énigme, qu’il tentera de résoudre par tous les moyens pendant les sept années qui suivront.

Jineon Baek / © Université de Yonsei

L’étonnante résolution de Jineon Baek

Jusqu’à ce qu’il parvienne enfin à le faire. Oui, fin 2024, Baek certifie avoir réussi à trouver la solution finale, la vraie. Et il s’avère qu’elle était en réalité sous notre nez depuis 1992, puisque la réponse apportée par Gerver était bel et bien la bonne. Ce qui surprend, toutefois, c’est la façon dont le mathématicien sud-coréen a procédé pour arriver au même résultat. Car là où tous ses prédécesseurs se sont reposés sur des simulations informatiques, lui a préféré une méthode beaucoup plus conventionnelle : un stylo et du papier.

Dans un carnet de 119 pages, aujourd’hui publié sur arXiv et soumis à l’évaluation de la revue Annals of Mathematics, Baek a ainsi répertorié tous ses calculs et l’ensemble des théories l’ayant conduit à résoudre de façon définitive l’énigme du canapé mobile. Un exploit salué par la communauté scientifique, dont est naturellement très fier le mathématicien sud-coréen. Reste maintenant à expliquer tout cela au grand scientifique qu’est Ross Geller, persuadé de son côté que la réponse à ce problème était « PIVOTEZ !!! ».

Source : Université de Yonsei