Pour le fondateur d’Amazon et de Blue Origin, l’homme commencera à coloniser l’espace dans les deux prochaines décennies, avec des millions d’humains vivant hors de la Terre.

Que ce soit en littérature, au cinéma ou en jeux vidéo, on ne compte aujourd’hui plus le nombre d’œuvres ayant pour cadre notre fascinante galaxie. Qu’il s’agisse d’une simple expédition ou du cadre même de l’intrigue, de nombreux auteurs se sont intéressés à la façon dont l’homme pourrait être amené à conquérir l’espace pour en faire un véritable lieu de vie. Bien sûr, cela relève encore naturellement de la pure fiction pour le plus commun des mortels. Mais pas pour Jeff Bezos, qui certifie de son côté que nous nous trouvons aux portes d’un exode humain.

Pour Jeff Bezos, l’homme envahira l’espace d’ici 2045

En effet, à l’occasion de l’Italian Tech Week organisée à Turin en fin d’année 2025, le fondateur d’Amazon n’a pas hésité à partager son étonnante position sur l’avenir de l’humanité. Un avenir qui, selon lui, impliquera alors le départ de millions d’entre nous pour l’espace d’ici une vingtaine d’années tout au plus, grâce notamment à la façon dont des domaines comme l’intelligence artificielle, la robotique ou encore l’exploration spatiale évoluent. De quoi créer une véritable convergence des sciences, donc, et repousser les limites de ce que l’on croit possible.

D’ailleurs, loin de vouloir être simple spectateur d’un tel phénomène, Bezos n’hésite pas à investir sa colossale fortune, estimée à plus de 250 milliards de dollars, pour faire évoluer la science aérospatiale. C’est notamment tout l’objectif derrière sa société Blue Origin, qui planche déjà sur de nombreux projets visant à concrétiser un jour les folles ambitions du créateur d’Amazon. Des ambitions qui, à terme, visent à mettre en place un véritable tourisme spatial, histoire d’envoyer davantage d’humains dans les confins de l’espace.

Par exemple, avec Orbital Reef, Blue Origin planche d’ores et déjà sur une station spatiale vouée à devenir un hôtel cinq étoiles pour les ultra-riches. Avec Blue Moon, l’entreprise de Bezos espère bien concurrencer Starship de Space X en résolvant tous les problèmes qui ont valu à la firme d’Elon Musk de multiples échecs ces dernières années. Et ce n’est là qu’une partie des activités de la compagnie, qui multiplie les tests en collaboration avec la NASA afin que ce qui relève à ce jour de la science-fiction finisse par devenir réalité.

Un point de vue qui fait réagir

Car si l’on en croit Bezos, l’humanité aurait sans doute beaucoup à gagner à profiter des bienfaits offerts par un astre comme la Lune, par exemple, dont la faible gravité pourrait rendre certaines activités beaucoup moins énergivores que sur Terre. De fait, celle-ci pourrait alors faire office de tremplin dans notre exploration plus approfondie des confins de l’univers, tout en propulsant, à terme, le secteur de la recherche aérospatiale à de nouveaux niveaux. Mais encore faut-il arriver jusque-là, ce qui ne semble pas vraiment pour demain.

Bien sûr, la certitude avec laquelle Bezos clame que des millions d’humains seront capables d'aller vivre dans l’espace d’ici deux décennies seulement a largement de quoi en faire sourire plus d’un. Certains pourront peut-être le qualifier d’excentrique. D’autres de milliardaire totalement déconnecté de la réalité. D’autres encore de véritable visionnaire. Mais quoi que l’on pense de lui, Bezos n’en démord pas. Et s’il y a bien une chose que nous a prouvé la science au cours de notre histoire, c’est qu’on ne sait jamais vraiment de quoi demain sera fait.

Source : Fortune