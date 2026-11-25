Un caddie qui scanne, calcule et facture tout seul : la fin des files d'attente en caisse est-elle vraiment pour demain ? Intermarché et E.Leclerc testent déjà la révolution, non sans quelques zones d'ombre.

Depuis 2024, un Intermarché de Provins, en Seine-et-Marne, fait rouler dans ses rayons un caddie équipé d'un boîtier Shopic. À l'autre bout du pays, sur la Côte d'Azur, deux magasins E.Leclerc, à Antibes et à La Colle-sur-Loup, testent de leur côté des chariots Knap Kart. Deux enseignes, deux technologies, un même objectif : remplacer à terme le caddie métallique classique par une version connectée, explique Marmiton.

Un écran, deux caméras et une facture automatique

À l'œil nu, rien ne change vraiment. Le chariot garde sa forme familière, mais sa poignée accueille désormais une tablette tactile, une scannette et deux caméras supplémentaires reliées à un logiciel de reconnaissance d'image. Dès qu'un produit est posé à l'intérieur, le système en identifie le poids, la marque et le prix, puis l'ajoute automatiquement au ticket virtuel affiché en temps réel sur l'écran, un peu à la manière d'une caisse automatique.

À Antibes, la quarantaine de chariots Knap Kart installés par la start-up française Knap sont transparents et dotés d'un écran renforcé. En fin de parcours, une borne dédiée édite directement la facture, réglable par carte ou par smartphone, sans qu'il soit nécessaire de vider le caddie sur le tapis.

Le principe n'a rien de totalement nouveau. Le caddie lui-même a été inventé en 1937 aux États-Unis par Sylvan Goldman, un épicier qui cherchait à soulager ses clients des paniers devenus trop lourds. En France, l'objet devient le symbole de l'hypermarché à partir de 1963.

Près de décennies plus tard, les usages ont changé : drive, caisses automatiques, paiement sans contact. Les enseignes assurent chercher à réduire les coûts d'entretien des chariots classiques, les vols et le temps consacré à l'encaissement article par article.

Côté client, la promesse est celle d'un budget maîtrisé en direct : le total du panier s'affiche au fur et à mesure, avec les promotions en cours, la cagnotte de fidélité et, parfois, le Nutri-Score des produits déposés. Plus besoin de sortir chaque article pour le scanner en caisse, un gain de temps que les deux enseignes mettent en avant.

Des craintes sur les données et l'emploi

Cette technologie transforme aussi chaque chariot en capteur. Les logiciels peuvent analyser le trajet effectué dans les rayons ou le temps passé devant un produit, des informations qui pourraient ensuite nourrir un ciblage promotionnel plus précis, avec des offres affichées directement sur l'écran du chariot.

Certains clients s'inquiètent de cette collecte et s'interrogent sur sa conformité au RGPD : quelles données sont conservées, pendant combien de temps, et sera-t-il toujours possible de choisir un chariot non connecté. L'automatisation d'une partie de l'encaissement interroge aussi sur le métier de caissier, même si de nouveaux postes d'assistance en magasin ou de maintenance technique pourraient apparaître.

Reste la question de la fracture numérique : seniors, personnes peu à l'aise avec les écrans ou clients en situation de handicap risquent d'être mis à l'écart si l'accompagnement fait défaut. D'où l'idée, souvent évoquée, d'une cohabitation durable entre chariots classiques et versions connectées plutôt qu'un remplacement total.

Pour l'instant, l'expérimentation reste circonscrite à Provins et aux deux magasins de la Côte d'Azur. Reste à voir quelles autres enseignes décideront d'adopter ce type de chariots connectés à l'avenir.