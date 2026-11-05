Un simple mot de passe recyclé, une tour collée au mur, un disque rempli à ras bord : des gestes anodins qui ruinent discrètement votre PC. La liste complète des erreurs à corriger risque de vous surprendre.

Chaque jour, la plupart des utilisateurs de PC abîment accidentellement leur machine sans le savoir. Ce sont des habitudes discrètes, en apparence anodines, qui dégradent peu à peu les performances et la santé de l'ordinateur.

Un guide pratique sur l'entretien des PC, publié le 27 novembre 2025, recense ces comportements, de la chaleur ignorée aux mots de passe recyclés, et détaille pour chacun le risque réel et la correction à apporter.

La chaleur, premier ennemi

Processeur et carte graphique peuvent dépasser 80 °C en usage normal. Bloquer les grilles d'aération, en posant un portable sur un lit ou un canapé, en collant une tour contre un mur ou en empilant des papiers à proximité, transforme le boîtier en piège à chaleur. Les conséquences vont du simple ralentissement (le fameux throttling) aux extinctions aléatoires, jusqu'au dommage matériel permanent.

La solution tient en quelques centimètres : laisser 7,6 à 10,2 cm d'espace autour d'une tour de bureau, ou investir dans un support de refroidissement pour portable. Des experts en maintenance informatique cités par TechSpot estiment qu'une bonne circulation d'air peut faire baisser les températures internes de 10 à 15 °C.

La poussière accumulée agit elle aussi comme une couverture isolante : elle bouche les ventilateurs, recouvre les dissipateurs et peut générer de l'électricité statique. Un nettoyage à l'air comprimé tous les 3 à 6 mois pour un ordinateur de bureau, et tous les 6 à 12 mois pour un portable, suffit généralement. Mieux vaut éviter l'aspirateur à l'intérieur du boîtier, l'électricité statique qu'il génère peut endommager les composants.

Pilotes, logiciels et mots de passe recyclés

Ignorer les mises à jour prive le système de correctifs de sécurité, de corrections de bugs et d'améliorations de performance. Un logiciel obsolète peut devenir une porte d'entrée pour un ransomware capable de chiffrer l'ensemble des fichiers, tandis que des pilotes anciens peuvent provoquer des conflits matériels : imprimante en panne, jeux qui plantent, programmes ralentis. Activer les mises à jour automatiques et vérifier une fois par mois les autres programmes limite ce risque.

Télécharger un logiciel depuis un site douteux reste l'un des moyens les plus rapides d'infecter sa machine. Une simple recherche de téléchargement gratuit peut installer trois barres d'outils, un mineur de cryptomonnaie et un enregistreur de frappe capturant les mots de passe. Mieux vaut passer par les sites officiels des développeurs ou des plateformes vérifiées comme le Microsoft Store.

Utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites crée un effet domino : une faille sur l'un compromet tous les comptes qui le partagent. Un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden ou 1Password, couplé à l'authentification à deux facteurs, permet d'éviter cet écueil.

Disque saturé et prise sans protection

Faire tourner un disque à 95-100 % de sa capacité pénalise le système, qui a besoin d'espace libre pour la mémoire virtuelle et les fichiers temporaires. Sur un SSD, un remplissage complet réduit même la durée de vie des cellules mémoire. Garder 15 à 20 % d'espace libre, soit 75 à 100 Go sur un disque de 500 Go, évite ces désagréments.

Les orages représentent un autre danger sous-estimé : un pic de tension peut griller alimentation, carte mère et disques. Un parasurtenseur à 20-40 dollars peut sauver un ordinateur de plus de 1 000 dollars. Lors d'un orage violent, le débranchement complet reste recommandé.

Manger ou boire près de l'ordinateur multiplie les risques de court-circuit et attire les nuisibles, qui rongent les câbles et laissent des résidus corrosifs. Garder les boissons à au moins 30 cm du clavier limite la casse.

Réglages oubliés dans Windows

De nombreuses applications se lancent au démarrage sans nécessité, créant une forme de taxe cachée sur le temps de chargement. Le menu Startup apps de Windows permet de les désactiver une par une, en triant par impact.

Autre réglage négligé : le taux de rafraîchissement de l'écran. Un moniteur à 144, 240 ou même 500 Hz reste bloqué à 60 Hz tant que l'utilisateur ne le modifie pas manuellement dans les paramètres d'affichage avancés. De même, le mode d'alimentation Équilibré convient à la grande majorité des usages, contrairement au mode Haute performance, qui peut gaspiller de l'énergie et empêcher inutilement les états d'inactivité.

Enfin, la vitesse maximale annoncée sur un kit de RAM n'est jamais appliquée par défaut : la machine tourne selon la norme JEDEC, plus lente, tant que le profil Intel XMP ou AMD EXPO n'a pas été activé manuellement.

Les signaux qu'il ne faut jamais ignorer

Laisser tourner un PC des semaines sans redémarrage favorise l'accumulation de fuites de mémoire et de processus en arrière-plan. Un redémarrage hebdomadaire suffit généralement à repartir sur des bases saines.

Certains symptômes méritent une réaction immédiate : un cliquetis annonce souvent une panne de disque dur, un ventilateur bruyant en continu signale une surchauffe ou un problème de ventilateur, et une odeur de brûlé impose un arrêt immédiat de la machine.

Vérifier les températures avec un logiciel gratuit comme HWMonitor et sauvegarder ses fichiers reste le premier réflexe à avoir face à ces alertes. Attendre la panne complète entraîne, lui, des remplacements coûteux et une perte de données potentielle.