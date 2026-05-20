Dans un projet digne de la science-fiction, le Japon veut construire un énorme cercle autour de la lune pour fournir la Terre en énergie propre de manière illimitée.

Le Japon envisage la construction d'une immense structure autour de la Lune. L'objectif est d'envoyer de l'électricité sur Terre grâce à des faisceaux d'énergie. Mais ce projet titanesque ne risque pas de prendre forme tout de suite, car il soulève de nombreux obstacles pour sa viabilité et sa réalisation, en contrepartie de promesses sur le papier très séduisantes.

Le projet fou du Japon d'une source d'énergie illimitée grâce à la Lune

Le concept de structure lunaire imaginé par le Japon consiste à recouvrir l’équateur lunaire de panneaux solaires. L’objectif est de produire de l’électricité en continu, au moins partiellement, grâce à la course du soleil à la surface de la Lune. Ce projet fou décrit une bande d’environ 11 000 kilomètres de long autour de la Lune et d’une largeur maximale de 400 kilomètres. Une base serait construite en roche lunaire, recouverte de panneaux, et l’électricité serait transmise à la Terre par micro-ondes ou lasers pointés vers des stations de réception.

Les partisans du projet proposé par le Japon suggèrent que la construction pourrait débuter dès 2035 et avancent des estimations de production colossales. Cependant, construire et entretenir une centrale lunaire de cette envergure exigerait des technologies et des budgets qui ne sont pas envisageables aujourd'hui. C'est pourquoi cette idée semble tout droit sortie d'un futur lointain.

L'Agence d'exploration aérospatiale du Japon décrit le principe de la transmission d'énergie vers une antenne réceptrice appelée « rectenna », et fait remonter ce concept à la proposition de Peter Glaser en 1968 et aux études ultérieures de la NASA. Elle souligne également que la lumière du soleil est plus intense dans l'espace que lorsqu'elle atteint le sol. La Lune n'ayant pas d'atmosphère véritable, cela signifie qu'il n'y a ni nuages ​​ni tempêtes pour atténuer la lumière du soleil. Si l'on parvient à y installer des panneaux solaires et à les maintenir propres, on peut y produire de l'énergie sans les aléas climatiques qui perturbent les installations solaires sur Terre.

© Shimizu Corporation

Un concept qui relève encore aujourd'hui de la science-fiction

En 2011, Tetsuji Yoshida, président de CSP Japon, déclarait que le projet nécessiterait un financement important et que son coût restait incertain, arguant que l'énergie solaire terrestre ne pouvait produire qu'un vingtième de ce qu'elle pourrait produire dans l'espace. Masanori Komori, de l'Institut d'économie de l'énergie, affirmait que l'énergie solaire lunaire demeurait trop onéreuse par rapport aux options actuellement disponibles.

Même si les fonds étaient disponibles dès demain, le défi de la construction de ce concept venu du Japon demeurerait. Des robots devraient travailler pendant des années dans la poussière lunaire abrasive et sous des températures extrêmes, puis réparer sans cesse des pannes courantes sur Terre. Tout système de transmission d'énergie par faisceau nécessiterait d'importants sites de réception et des règles strictes pour contrôler les émissions. Ce n'est pas chose aisée lorsque l'espace aérien est perturbé par les conditions météorologiques, le trafic aérien et les satellites.

Ce qui rend cependant l'idée de l'anneau lunaire venue du Japon moins farfelue qu'il y a dix ans, c'est que des éléments de sa conception sont aujourd'hui à l'état de test. Les États Unis disposent notamment d'une méthode de transmission d'énergie sans fil dans l'espace, tandis que l'Europe a déjà quelques idées quant à l'emploi de panneaux solaires dans l'espace de manière efficace et sûre.

Source : Shimizu Corporation