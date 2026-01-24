Cet homme a fait la plus grosse erreur de sa vie il y a 13 ans, jetant des millions d'euros à la décharge. Mais il pourrait voir la chance tourner enfin grâce à une nouvelle série.

Ç'aurait pu être une mésaventure sans conséquence, mais ici, les pertes se comptent en millions d'euros. Le protagoniste de cette histoire s'appelle James Howells et, malheureusement pour lui, ce n'est pas une fiction. Pourtant, cette affaire à tout du scénario d'une série Netflix : l'informaticien britannique s'est débarrassé par erreur d'un disque dur qui contenait plusieurs milliers de bitcoin. Depuis, il cherche à tout prix à le récupérer, quitte à médiatiser l'erreur de sa vie.

Il fouille la décharge pour retrouver ses millions en bitcoin

En jetant ce disque dur en 2013, James Howells met à la poubelle la clé d'un trésor. En effet, il contenait le sésame sacré lui permettant d'accéder à son portefeuille de 8 000 bitcoin. Si à l'époque la cryptomonnaie ne défrayait pas encore la chronique, aujourd'hui elle est devenue un véritable phénomène. Les valeurs ont connu une croissance exponentielle, atteignant des sommets. En ce mois de janvier 2026, cela équivaut à presque de 608 millions d'euros.

Quant Howells s'est aperçu de sa boulette, il n'a eu qu'une idée en tête : retrouver son disque dur. Ainsi, cela fait 13 ans qu'il retourne une décharge municipale de Newport, au Pays de Galles. Mais enterré sous des milliers de tonnes de déchets, cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Une botte de foin interdite d'accès qui plus est.

Car meme si l'homme se bat pour remettre la main sur son précieux disque dur, il rencontre de nombreux obstacles. Même en multipliant les démarches administratives et en élaborant des plans dignes de films de science-fiction à base de robots et d'intelligence artificielle, rien n'y fait. Il ne parvient pas à retrouver la clé de ses bitcoin. Et la justice n'est pas prête à l'aider. À compter du moment où il a jeté son bien, celui-ci ne lui appartient plus aux yeux de la loi.

James Howells. © BBC.

Un scénario qui inspire en masse, une série en vue ?

Le destin de James Howells est si atypique qu'il a retenu l'attention. L'homme ayant médiatisé son histoire pour trouver de l'aide, il a fini par trouver des oreilles attentives. En effet, il a reçu du soutien de la part de sponsors implantés dans l'univers de la cryptomonnaie. De plus, les bitcoin étant devenu un sujet tendance, l'informaticien aurait reçu plus de 200 propositions de la part de producteurs et de plateformes de SVOD pour adapter son affaire.

Cet intérêt pourrait être une seconde chance. Le malheureux a finalement conclu un accord avec la société américaine LEBUL dans le but de produire un docu-fiction sur ce drame moderne. Intitulé The Bured Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells. Annonce comme un « thriller technologique en live-action », il reviendra sur tous les efforts déployés par l'informaticien afin de remettre la main sur ses plus de 600 millions d'euros en BTC.