Vos 15 Go Google se remplissent à vitesse grand V et l'abonnement payant n'est pas la seule issue. Une astuce gratuite permet de libérer plusieurs Go en quelques minutes, sans toucher à vos souvenirs.

J'ai supprimé l'application Google Photos de mon smartphone il y a quelques jours, raconte un rédacteur de L'Internaute. La raison est simple : les 15 Go de stockage en ligne offerts gratuitement par Google se remplissent beaucoup trop vite.

Cette application permet normalement de stocker ses photos et vidéos et de les sauvegarder en ligne sur son compte Google, un vrai filet de sécurité en cas de changement de mobile ou de perte de l'appareil. Problème : ces 15 Go ne sont pas réservés aux photos.

Ils sont partagés avec Gmail et Google Drive, ce qui explique qu'ils se saturent rapidement, surtout dès qu'on accumule des vidéos en 4K ou des photos en haute résolution.

Pour contourner la limite, Google propose une extension de 100 Go supplémentaires pour 2 euros par mois. J'ai préféré m'en passer plutôt que de payer un abonnement, sans pour autant vouloir faire le tri dans des années de souvenirs accumulés.

Transférer ses photos vers un ordinateur, sans fil et en quelques minutes

La première solution que j'ai testée consiste à transférer l'ensemble de mes photos et vidéos vers un ordinateur disposant d'un disque dur avec beaucoup d'espace disponible. Le transfert passe par le Wi-Fi du domicile.

J'ai utilisé LocalSend, une application disponible en ligne en version portable, qui permet d'envoyer les photos depuis le smartphone en les sélectionnant une à une. Résultat : environ 3 minutes pour transférer 500 photos. L'opération m'a permis de libérer près de 3 à 4 Go de stockage sur le téléphone, de quoi respirer un peu avant la prochaine saturation.

La durée du transfert dépend évidemment de la vitesse de connexion de chacun.

Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur avec un grand espace de stockage disponible, une autre option existe : passer par des disques durs ou des serveurs NAS. Cette solution coûte un peu plus cher, mais elle permet de disposer de son propre serveur à la maison pour y envoyer fichiers, photos et vidéos.

Des marques comme Synology ou UGreen proposent ce type de matériel, considéré comme une solution sûre et durable pour héberger ses images. Certains de ces NAS disposent même d'une option de sauvegarde en ligne automatique, qui synchronise les nouvelles photos et vidéos du smartphone directement sur le serveur.

Pour ceux qui n'apprécient pas l'esthétique de Google Photos, qui préfèrent ne pas dépendre de Google ou qui ont simplement une autre raison de vouloir changer, une alternative logicielle existe : Immich. Ce logiciel libre et gratuit reprend de nombreux points forts de Google Photos.