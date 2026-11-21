Votre téléphone sature à cause de WhatsApp sans que vous le sachiez vraiment. Un réglage mal connu, différent sur iPhone et Android, permet pourtant de libérer plusieurs gigaoctets en quelques clics.

Les photos, vidéos et messages vocaux échangés sur WhatsApp finissent, à la longue, par occuper plusieurs gigaoctets de mémoire sur un smartphone. La raison tient souvent à un détail technique : l'application n'enregistre pas seulement ces fichiers dans la conversation, elle les copie aussi directement dans la galerie photo de l'appareil. Résultat, chaque image ou vidéo reçue existe sur le téléphone.

Cette accumulation passe fréquemment inaperçue, portée par les photos de vacances, les vidéos partagées entre proches ou les messages vocaux qui s'empilent sans qu'on y prête attention. Le désagrément devient réellement gênant quand l'espace libre du téléphone est déjà compté.

Sur iPhone, couper le lien avec la pellicule photo

La solution consiste à désactiver l'exportation automatique des médias vers l'application Photos, explique le média allemand Chip. Il faut ouvrir WhatsApp, aller dans les réglages, cliquer sur Chats, puis désactiver l'option « Enregistrer dans Photos ». Une fois ce réglage coupé, les images et vidéos reçues ne restent stockées que dans la conversation WhatsApp : la pellicule photo n'affiche plus que les contenus pris ou envoyés activement par l'utilisateur lui-même.

L'astuce permet souvent de libérer plusieurs gigaoctets d'un coup, mais elle ne supprime pas les doublons déjà présents : ceux-ci doivent être effacés à la main.

Pour le ménage sur les fichiers déjà accumulés, WhatsApp propose un gestionnaire de stockage intégré, accessible via Réglages, puis Stockage et données, puis Gestion du stockage. Une rubrique « Plus de 5 Mo » repère en un clic les gros fichiers, certaines vidéos envoyées dépassant les 100 Mo, et permet de les supprimer individuellement sans toucher au reste de la conversation.

Sur Android, le cache pèse plus lourd que la galerie

La logique diffère légèrement côté Android. Dans Paramètres puis Chats, l'option Visibilité des médias permet de désactiver l'affichage automatique des médias nouvellement téléchargés dans la galerie du téléphone. Le geste limite l'encombrement visuel de la galerie, mais il ne libère pas d'espace de stockage à proprement parler : les fichiers restent bel et bien enregistrés sur l'appareil.

Sous Android, il s'agit souvent de simples liens vers les fichiers : supprimer une image de la galerie l'efface aussi de la conversation. Sous iOS, à l'inverse, de véritables copies sont créées, et le média reste disponible dans WhatsApp même après sa suppression de l'application Photos.

Pour gagner de l'espace réellement, Android propose une autre voie plus efficace : vider le cache de l'application. Les miniatures, photos de profil et restes de médias déjà consultés s'y accumulent sans utilité réelle. La manipulation se fait via les Paramètres de l'appareil, menu Apps, sélection de WhatsApp, puis Stockage et cache et enfin Vider le cache. L'opération ne prend que quelques secondes.

Le gestionnaire de stockage de WhatsApp, également disponible sur ces appareils, repère les fichiers volumineux ou transférés en double. Une fois supprimés depuis cet outil, ils ne peuvent plus être retéléchargés depuis la conversation d'origine, même si des copies conservées ailleurs sur le téléphone peuvent subsister.

Reste le cas du cloud : effacer des fichiers sur le téléphone ne libère rien dans la sauvegarde existante. Il faut en générer une nouvelle après le ménage, sachant que les contenus supprimés restent conservés dans l'ancienne sauvegarde tant que celle-ci n'a pas été remplacée.