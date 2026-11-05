Veille ou extinction totale ? Un simple geste du quotidien peut changer la durée de vie de votre batterie, votre facture d'électricité, et même ouvrir une porte aux pirates. La réponse surprend.

Un utilisateur anonyme écrit sur le forum de support Microsoft Q&A qu'il a appris qu'il n'est pas bon d'éteindre son ordinateur. Convaincu qu'il vaut mieux mettre sa machine en veille la nuit et réserver l'arrêt complet aux absences prolongées, il demande l'avis des autres membres avant de trancher.

La réponse qui lui est adressée résume bien le fond du débat : « Le choix entre « Mettre en veille » et « Arrêter » relève de vos préférences. Si, comme moi, une petite minute avant de reprendre votre travail ne vous dérange pas, enregistrez simplement tout ce sur quoi vous travaillez et éteignez l'ordinateur. Si, en revanche, vous êtes très occupé et souhaitez que votre ordinateur soit toujours prêt à l'emploi, optez pour le mode veille. », écrit l'intervenant qui signe sous le pseudonyme Q&A Assist.

Celui-ci se décrit comme « old fashion » : il éteint systématiquement sa machine, même pour une absence d'une heure, rassuré par les SSD modernes qui permettent de redémarrer en une minute environ, soit le temps qu'il faut pour prendre une gorgée de thé ou de café.

Il avance aussi un argument technique : certaines applications mal conçues finissent par saturer la mémoire vive, et l'arrêt ou le redémarrage reste selon lui le meilleur moyen de nettoyer le système.

Bernard, un autre utilisateur Windows qui répond également sur le forum, abonde dans ce sens. « Q&A Assist is correct », écrit-il, avant de détailler la différence entre les modes : l'arrêt coupe tout le matériel actif et impose un démarrage intégral, tandis que la veille laisse le matériel partiellement actif et conserve les programmes ouverts au réveil.

Sa règle pratique : si l'ordinateur doit resservir dans un délai de 3 à 5 heures, la veille suffit. Au-delà, il recommande d'éteindre pour repartir sur un système frais.

Un redémarrage à froid qui peut prendre plusieurs minutes

Sur le plan technique, l'arrêt complet stoppe totalement Windows, alors que la mise en veille maintient les applications en mémoire vive dans leur état exact. L'auteur d'un article consacré au sujet raconte que sur son poste de travail, Chrome retrouve au réveil la disposition de ses fenêtres et tous ses onglets, pendant que Slack et Spotify continuent de tourner en arrière-plan, minimisés.

Un démarrage à froid, lui, prend du temps. Même avec un SSD, de la RAM DDR5 et un processeur multicœur, plusieurs minutes peuvent s'écouler entre l'appui sur le bouton d'alimentation et le chargement complet des applications de démarrage, en particulier sur un poste de travail. Il faut ensuite ouvrir manuellement les logiciels qui ne se lancent pas automatiquement, ce qui peut encore allonger l'attente, un problème pour qui doit travailler vite.

Entre 1 et 15 watts, contre presque zéro à l'arrêt

La veille exige un niveau de consommation de base pour maintenir les applications en mémoire et certaines fonctions essentielles actives. Selon la configuration du PC, cette consommation oscille généralement entre 1 et 15 watts, contre un niveau proche de zéro lors d'un arrêt complet. À titre de comparaison, de nombreux chargeurs de téléphone dépassent déjà les 15 watts, et l'ampoule connectée haut de gamme Philips Hue couleur plafonne à 9,5 watts.

Le réseau reste actif, une porte potentielle pour un pirate

En veille, plusieurs processus invisibles continuent de tourner : minuteries de réveil, détection d'entrée USB, certaines fonctions réseau. Les adaptateurs Ethernet et Wi-Fi doivent notamment rester actifs, ce qui permet par exemple d'accéder à distance à la machine grâce au Wake-on-LAN.

Ce maintien des connexions ouvre toutefois une brèche théorique. Un pirate déterminé pourrait exploiter cette fonctionnalité pour s'introduire dans le système, et si le réveil à distance est activé, une sécurité renforcée s'impose à la fois sur Windows et sur le routeur. Éteint, l'ordinateur est en revanche totalement injoignable depuis l'extérieur.

Une fois par semaine pour les PC fixes, chaque soir pour les portables

Dans la plupart des cas, un PC fixe peut rester en veille en permanence sans dommage, pour profiter d'un accès rapide. Mais avec le temps, les caches système accumulent des données obsolètes, voire corrompues, qui finissent par ralentir la machine et provoquer des bugs.

La recommandation générale consiste à éteindre l'ordinateur au moins une fois par mois, idéalement une fois par semaine, pour repartir sur des caches neufs, alléger un peu la facture d'électricité et moins solliciter le système.

Pour les portables non branchés sur secteur, la règle change : mieux vaut les éteindre chaque jour. Les batteries lithium-ion vieillissent mieux maintenues entre 20 % et 80 % de charge, et une veille trop longue risque de les faire tourner à très faible charge, voire de les vider complètement, ce qui accélère leur dégradation.

Serveurs multimédias, rendus vidéo : les cas où aucune veille n'est tolérée

Certains usages imposent de garder la machine pleinement active. Les logiciels de serveur multimédia comme Plex ou Jellyfin peuvent couper l'accès aux films, musiques et séries depuis d'autres appareils dès que le PC passe en veille, sauf si la plateforme gère elle-même le réveil à distance.

Même logique pour un téléchargement long, un transfert de fichiers volumineux ou une tâche de rendu, export vidéo ou modélisation 3D : nombre de ces applications réclament soit trop de puissance de calcul pour tourner en veille, soit un fonctionnement en temps réel strict.

Le mode Modern Standby de Microsoft ajoute une nuance : il peut réveiller un PC portable pour télécharger des mises à jour ou exécuter d'autres tâches en arrière-plan, au prix d'une consommation plus élevée, capable de vider la batterie d'une tablette ou d'un portable laissé en veille trop longtemps.