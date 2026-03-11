Des astronautes à bord de l'ISS ont capturé des images étonnantes d'étranges phénomènes se produisant bien au-dessus des nuages ​​terrestres. Ces photos, publiées par la NASA, révèlent une facette cachée de l'atmosphère de notre planète, que peu de gens ont eu l'occasion d'observer.

Une nouvelle façon de voir des phénomènes atmosphériques très rares grâce à la NASA et l'ISS

La plupart d'entre nous ne perçoivent les orages que d'en bas : un coup de tonnerre et un éclair dans le ciel. Mais au-dessus de ces nuages, quelque chose d'encore plus étrange peut se produire. Mais aujourd'hui, l'ISS a changé la donne, en témoigne les images qu'a partagé la NASA. Depuis son orbite à environ 400 kilomètres au-dessus de la Terre, les astronautes et leurs instruments peuvent observer les orages depuis l'espace, où la chose prend une toute autre forme visuellement bluffante, et heureusement à une distance sûre.

Les scientifiques ont identifié plusieurs types de phénomènes électriques se produisant jusqu'à environ 90 kilomètres d'altitude. Parmi eux, on a les sprites rouges, les jets bleus et les halos et anneaux ultraviolets. Pendant des décennies, seulement des pilotes ou des photographes chanceux ont pu rapport ces phénomènes. Mais l'ISS et la NASA nous offrent grâce à ces images toutes fraîches un tout nouveau visage de ces phénomènes atmosphériques rares.

L'un des principaux instruments à l'origine de ces photos partagées par la NASA est le Moniteur des interactions atmosphère-espace (ASIM en anglais), un instrument de l'Agence spatiale européenne (ESA) fixé à l'extérieur de l'ISS depuis 2018, qui a déjà enregistré des milliers d'événements pour aider les scientifiques à comprendre l'énergie des orages et leur fonctionnement.

© NASA

De superbes images qui aident les scientifiques en prime

Certaines tempêtes produisent par ailleurs un autre effet surprenant : des éclairs gamma terrestres, des bouffées de rayonnement qui surviennent lors d’orages. Pour étudier ces événements, des chercheurs ont déployé un petit satellite appelé Light-1 depuis l'ISS. Ce satellite cubique embarque des détecteurs spécialisés qui suivent le rayonnement de haute énergie produit pendant les orages.

En comparant les mesures du satellite avec celles des réseaux de surveillance de la foudre au sol, les scientifiques espèrent établir une carte détaillée indiquant les zones où ces éclairs gamma sont les plus fréquents. À première vue, ces lueurs diffuses et ces jets bleus pourraient sembler de simples spectacles de lumière naturelle. Mais les chercheurs pensent que ces phénomènes pourraient avoir des implications importantes pour la technologie et la climatologie.

Comme ils se produisent dans la même région atmosphérique que celle utilisée pour la transmission des signaux radio, ces éclairs peuvent occasionnellement perturber les systèmes de communication ou de navigation. Les scientifiques soupçonnent également ces phénomènes de jouer un rôle dans le déplacement de certaines substances chimiques entre les couches atmosphériques, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'ozone et les processus climatiques.

L'ISS devant rester opérationnelle pendant encore plusieurs années, les scientifiques affirment qu'ils continueront à recueillir des données sur ces événements mystérieux. Chaque nouvelle image prise depuis l'orbite apporte une pièce supplémentaire au puzzle de la façon dont les orages interagissent avec la limite de l'espace – un monde d'éclairs invisible à la plupart des habitants de la Terre.

Source : NASA