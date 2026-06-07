Une fuite d'air inquiétante repérée dans la partie russe de la Station spatiale internationale a poussé la Nasa à demander, le vendredi 5 juin 2026, le confinement immédiat des astronautes, dont la Française Sophie Adenot. L'objectif était de préparer une évacuation d'urgence au cas où la situation se dégraderait.

Que s'est‑il passé dans le module Zvezda ?

La fuite a été localisée dans le module de service Zvezda, zone importante de l'ISS qui accueille des espaces de vie, les systèmes de survie et les systèmes de propulsion vitaux. Le 1er juin 2026, les fuites ont commencé à s'aggraver, atteignant un débit d'environ près de 900 grammes par jour. Face à cette montée, les agences spatiales sont intervenues sans délai.

Le compartiment PrK de Zvezda, souvent évoqué pour son usage intensif depuis 26 ans, a montré de nouvelles micro‑fissures, signe d'usure nécessitant des réparations rapides. Sur place, l'équipage, Sophie Adenot, deux astronautes américains et un cosmonaute russe, s'est mis à l'abri dans la capsule SpaceX Dragon (utilisée comme refuge) en attendant les ordres. Heureusement, après un examen détaillé, l'ordre d'urgence a été levé deux heures plus tard.

L'affaire a mobilisé la Nasa et Roscosmos en coordination. Roscosmos a suspendu certains travaux de réparation après avoir inspecté les zones suspectes à l'aide d'une scie, une méthode qui a fait débat. Selon l'agence Reuters, cette technique n'aurait pas reçu l'aval de la Nasa, malgré la gravité de la situation.

Sur les réseaux, l'ingénieur Nicolas Pillet a relativisé le danger immédiat pour l'équipage, indiquant que la baisse de pression n'était que de « quelques dixièmes de mmHg/min », ce qui, selon lui, restait gérable.

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