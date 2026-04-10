En 2019, l'Islande prenait le pari fou d'instaurer à l'échelle nationale la semaine de travail de 4 jours, avec un bilan qui s'avère aujourd'hui extrêmement positif.

En 2019, l'Islande a inauguré une transition majeure en réduisant considérablement le temps de travail, marquant ainsi une nouvelle ère dans le débat sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Six ans plus tard, les résultats sont particulièrement encourageants et pourraient être moteur d'inspiration pour d'autres pays à travers le globe en ouvrant la voie à de futures discussions sur le travail et la qualité de vie. Un bilan qui semble donner raison à la fameuse Gen Z.

L'ambitieuse transition de l'Islande qui pourrait marquer les futures générations

Dès 2019, la réduction du temps de travail s'est généralisée en Islande. Aujourd'hui, bien que non imposée par une loi universelle, une très large majorité (près de 90 %) de la population active islandaise bénéficie désormais de semaines de travail plus courtes, souvent de 35 à 36 heures. Les craintes initiales, similaires à celles observées dans d'autres pays comme l'Allemagne, portaient sur d'éventuelles baisses de productivité ou des ajustements salariaux complexes.

Cependant, l'expérience de l'Islande a visiblement largement dissipé ces inquiétudes. Des rapports, notamment ceux analysés par des groupes de réflexion comme Autonomy, indiquent que la productivité est non seulement restée stable, mais a même parfois progressé. La raison de cela résiderait en grande partie dans l'amélioration significative du bien-être des travailleurs.

La réduction du temps de travail en Islande a entraîné une baisse notable du stress et des cas d'épuisement professionnel. Les employés font état d'une meilleure capacité à concilier obligations professionnelles et personnelles, reflétant les priorités de la Gen Z, dont une grande partie (environ 81 % selon certaines études) estime que la réduction du temps de travail favorise une meilleure efficacité et considère la santé mentale comme un facteur essentiel.

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La clé d'une expérience couronnée de succès

Plusieurs facteurs expliquent le succès du modèle de l'Islande là où d'autres initiatives ont échoué. Premièrement, la transition s'est effectuée sans perte de salaire ni réduction des avantages sociaux pour les employés. Cela contraste fortement avec des modèles comme celui de la Belgique, où la semaine de quatre jours implique souvent des journées de travail plus longues.

Deuxièmement, l'Islande a investi massivement dans la numérisation de ses entreprises et de ses services publics. Le pays dispose d'une des infrastructures internet les plus performantes au monde, avec des connexions fiables et rapides, même dans les zones rurales. Cet environnement technologique a grandement facilité le maintien de la productivité, favorisant le développement du télétravail et l'optimisation des processus.

Enfin, cette transition a eu des retombées positives sur la société. On observe notamment une nette amélioration de l'égalité des sexes : les hommes bénéficient de plus de temps libre et s'impliquent davantage dans les tâches ménagères et familiales. L'expérience de l'Islande, forte de cinq années de recul, offre une perspective fascinante sur l'avenir du travail. Elle démontre que la réduction du temps de travail, loin d'être une utopie, peut constituer une stratégie gagnante pour la productivité, le bien-être des employés et même l'égalité sociale.

En mettant en place un système éducatif hautement numérisé, l'Islande assure une transition plus aisée pour les générations futures de travailleurs. Cela confirme également, par des faits, que les aspirations de la génération Z à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à une redéfinition de la performance ne sont pas de simples caprices, mais peut-être les fondements d'un modèle de travail plus durable et plus humain.