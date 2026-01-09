Aujourd’hui plus que jamais, il est impossible d’échapper à cette triste réalité : tout augmente. Partout, et tout le temps. Du prix des consoles aux composants, en passant par des services comme le PS Plus, le Xbox Game Pass ou encore les plateformes de SVOD, il devient de plus en plus difficile de s’offrir tous les abonnements que l’on voudrait. Ce faisant, un service comme l’IPTV n’a alors pas manqué de s’imposer comme une alternative de choix au sein de nombreux foyers. Mais attention : son utilisation pourrait bientôt vous coûter très cher.

Utilisateurs de l’IPTV, prenez garde

En effet, sous ses allures de service parfaitement légal permettant d’accéder sans surcoût supplémentaire à des plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Video et plus encore, l’IPTV est en réalité bien trop souvent exploité de manière frauduleuse par ses utilisateurs. Car oui, si certains fournisseurs disposent bel et bien des droits d’accès à l’ensemble de ces contenus moyennant une certaine somme, d’autres, au contraire, vous permettent d’en profiter via des licences piratées et donc non conformes avec la loi.

Forcément, de nombreux diffuseurs ont donc tiré la sonnette d’alarme auprès de la justice afin que des mesures soient prises pour un encadrement plus strict de l’IPTV. Un encadrement qui, à terme, pourrait conduire des milliers d’utilisateurs à payer une amende allant de 150 à 5 000€. Cela a d’ailleurs commencé l’année dernière en Italie, où près de 2 300 utilisateurs d’IPTV pirates se sont vus attribués une amende de 154€ pour leur usage frauduleux du service. Et vous vous en doutez, les choses ne devraient évidemment pas s’arrêter là.

« Regarder des contenus illégaux met en danger ceux qui le font et porte atteinte aux fondements mêmes du sport » s’exclamait par exemple Stefano Azzi, PDG de DAZN Italie, il y a de cela quelques mois. Car bien évidemment, l’utilisation frauduleuse de l’IPTV ne se limite pas aux plateformes de SVOD. Les chaînes payantes sont également particulièrement touchées par le phénomène, notamment dans le domaine du sport. « Ce n’est pas intelligent. Ce n’est pas gratuit. Et ce n’est pas sans conséquences » affirmait alors Azzi.

© Shutterstock / Proxima Studio

Une alternative qui pourrait bientôt coûter très cher

Car tout comme le fait actuellement la loi Hadopi, destinée à prévenir les téléchargements illégaux sur internet, le boss de DAZN Italie souhaite instaurer un certain climat de peur. Un climat qui, tel une épée de Damoclès, laisse planer l’ombre d’une lourde amende sur la tête des utilisateurs de l’IPTV. Bien sûr, à ce stade, rien n’est pour l’instant acté à ce sujet. Notamment sur le territoire français. Mais vous voilà prévenus : possesseurs d’un IPTV frauduleux, de terribles conséquences pourraient bientôt vous tomber sur le coin du nez à l’avenir.

Source : TorrentFreak