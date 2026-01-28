MediaWorld est une célèbre enseigne italienne spécialisée dans la vente de produits électroniques de toutes sortes, et notamment d’appareils Apple iPad Air, en raison de son statut de revendeur agréé. Il y a peu, elle a cependant commis une effroyable erreur qui a failli lui coûter des sommes astronomiques, et surtout sa réputation auprès de la firme de Cupertino.

Un bug de fidélité bradant complètement les prix de l'iPad Air

Le 8 novembre dernier en Italie, les clients de MediaWorld ont remarqué des iPad Air vendus à seulement 15 euros sur le site de l'enseigne. Le produit coûtant normalement 879 euros, cette réduction n'a pas manqué de faire réagir… et acheter. Ainsi, les clients payaient en ligne avant de se rendre en boutique pour récupérer l'appareil électronique pour la modique somme de 15 euros. Une telle affaire s'ébruite facilement et le nombre de clients intéressés par l'offre n'a cessé de croître au fil du temps.

Plus précisément, ce bug concernant des clients possédant une carte de fidélité de l’enseigne, qui ont ainsi eu accès à une offre leur proposant le nouvel iPad Air à seulement 15€. Les clients, pensant avoir accès à une fantastique offre, se sont fatalement jetés sur l’occasion et se sont arrachés les tablettes, sans intervention aucune de la firme.

Jusqu'à ce que, 11 jours plus tard, MediaWorld se rende compte de son erreur et recontacte les personnes concernées, leur indiquant que le prix affiché des iPad Air était « manifestement erroné ». Selon Wired Italia, les clients avaient alors deux solutions. Premièrement, ils pouvaient garder l'iPad et payer la différence, en ayant tout de même une remise de 150 euros. La deuxième solution était tout simplement de rendre la tablette et de se faire rembourser. Un bon de 20 euros leur était alors proposé en compensation pour le dérangement occasionné.

Une gestion de crise dans la légalité ?

Le média a contacté le groupe qui a confirmé son erreur relatif au mauvais prix des iPad Air : « Nous confirmons que, dans un laps de temps très court, en raison d'une erreur technique clairement identifiable, causée par un dysfonctionnement exceptionnel et imprévu de notre plateforme de commerce électronique. Certains produits affichaient donc par erreur des prix qui, compte tenu de leur déconnexion manifeste et objective avec la valeur marchande réelle et le prix promotionnel correct, n'ne devaient pas figurer à de tels tarifs. Il s'agit d'une erreur flagrante, économiquement non viable et non représentative de notre offre commerciale ».

Wired Italia a tenté de comprendre la légalité de ce simple courriel envoyé au client. Selon l'avocat spécialisé en droit de la consommation interrogé, Massimiliano Dona, cette communication « ne constitue pas un avertissement ou une mise en demeure formelle, surtout envoyée par courrier ordinaire, mais plutôt une proposition d'accord binaire. Si le consommateur l'ignore, MediaWorld évaluera l'opportunité d'engager des poursuites. Pour annuler un contrat, il est nécessaire de démontrer que le consommateur avait conscience d'avoir profité de l'erreur du vendeur. Or, pour apporter cette preuve, il ne suffit pas d'affirmer que la réduction de 98 % rend l'erreur manifeste pour le client ». Si un client décide volontairement d'ignorer le mail relatif au mauvais prix de son iPad Air, alors des poursuites judiciaires pourraient être engagées de la part de l'entreprise. Encore faudrait-il que celle-ci puisse prouver que le client avait pleinement conscience de l'erreur de MediaMarkt et en a profité.

Source : Wired Italia