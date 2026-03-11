L'Asie ne lésine pas sur les moyens pour préserver la faune ou veiller à la sécurité des conducteurs. On se rappelle encore du test de la Malaisie qui avait commencé à repeindre ses routes avec une peinture phosphorescente révolutionnaire. Maintenant, c'est au tour de l'Inde de proposer une alternative intéressante. Ici, le but est surtout de veiller à la sécurité des conducteurs mais aussi des animaux et ainsi sauver des milliers de vies.

La protection des animaux avant tout

L'Inde et les animaux, c'est toute une histoire. Le pays est réputé pour protéger certaines espèces et même pour en vénérer plusieurs. Partout à travers la région, les routes et les villages côtoient la jungle et autres environnements profondément naturels et regorgeant de vie. Malheureusement, cette cohabitation forcée n'est pas sans problèmes. L'habitat des animaux est souvent détruit, ces derniers traversent les voies, provoquent des accidents ou meurent tout simplement fauchés par un véhicule. C'est pour cette raison que l'Inde a mis au point une route révolutionnaire, la première au monde dans son genre : une route rouge qui a une signification bien précise.

L'Inde inaugure la première route rouge au monde

Au fil des années, beaucoup de pays ont développé leurs propres systèmes pour préserver la biodiversité et assurer la sécurité des conducteurs. Mais l'Inde va encore plus loin en dédiant complètement certains tronçons routiers à la protection des animaux. Le pays a ainsi repensé son système et opté pour une méthode unique au monde en peignant les routes en rouge. Pour le moment, un seul itinéraire est concerné. Il s'agit d'un des plus grands axes du pays qui traverse le parc national de Pench. Des pans entiers sont désormais peints d'un rouge vif, signalant une zone de protection de la faune.

Sur tout ce secteur, de très nombreux systèmes de préservation ainsi que des structures permettent aux animaux de circuler et de se cacher de la route. On trouve notamment des tunnels ou des ponts où pousse la végétation afin de laisser passer la faune locale sans problème. Ou encore des rebords protégés afin de prévenir la traversée d'animaux comme les léopards ou les singes par exemple.

L'objectif est donc de prévenir les conducteurs en les forçant à redoubler d'attention, tout en permettant aux animaux de circuler plus librement et surtout en toute sécurité. En France, on trouve également des systèmes de ce genre comme des tunnels ou des ponts. Habituellement, les routes à risque sont même protégées par de grands grillages pour empêcher les animaux de traverser. En revanche, aucune de nos routes n'est encore peinte en rouge vif pour suggérer aux conducteurs de faire attention et ainsi davantage cohabiter avec la faune.