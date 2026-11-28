Des hélicoptères qui larguent des sapins de Noël dans les marais de Louisiane : une idée farfelue qui a déjà reconstitué l'équivalent de 330 terrains de football depuis près de 30 ans.

Depuis près de 30 ans, la ville de La Nouvelle-Orléans et plusieurs associations larguent chaque année des sapins de Noël usagés depuis des hélicoptères pour reconstituer des zones marécageuses en Louisiane. L'opération, baptisée « Christmas Tree Drop », se déroule dans le Bayou Sauvage, une réserve naturelle peu profonde située près de la ville.

Elle ne pourrait avoir lieu sans la participation de la Garde nationale de l'armée de Louisiane, dont les pilotes assurent le transport aérien, confirme Démotivateur.

Le principe repose sur un recyclage simple. Après les fêtes, les habitants déposent leurs épicéas sur le trottoir, à condition qu'ils soient débarrassés de toute neige artificielle, boule ou guirlande. Sans cette filière, ces arbres finiraient à la décharge. Le service de l'assainissement et le Bureau de la résilience les collectent, puis le personnel de la réserve les regroupe en fagots de cinquante à soixante unités, maintenus par des sangles métalliques.

Des fagots alignés sous l'hélicoptère

Au sol, une équipe harnache ensuite ces fagots sous un hélicoptère capable d'en soulever trois ou quatre à la fois, soit entre 150 et 240 arbres par levage. L'appareil survole la réserve avant de larguer les sapins en lignes droites, formant de véritables barrières dans les eaux peu profondes. Des équipes en hydroglisseur récupèrent par la suite les harnais ayant servi au transport.

Une fois immergées, les branches ralentissent les vagues et retiennent les sédiments que le courant emporte habituellement, selon le site Upworthy. Ces dépôts favorisent peu à peu la pousse d'herbes de marais, dont les racines consolident le sol et créent de nouveaux habitats pour les oiseaux, les crevettes, les crabes et d'autres animaux sauvages de la région.

Samantha Carter, présentée comme l'une des responsables du programme, décrit l'intérêt de la démarche en expliquant que les arbres recyclés et placés dans les zones humides de Bayou Sauvage créeront un habitat pour une grande variété de poissons, d'oiseaux et d'autres animaux sauvages.

En 2025, près de 9 000 sapins ont été largués de cette manière dans la réserve. Selon la municipalité de La Nouvelle-Orléans, le programme a permis au total de restaurer une superficie de marais équivalente à environ 330 terrains de football.

Ces zones humides ne sont pas qu'un refuge pour la faune : elles agissent comme des tampons naturels contre les inondations et les tempêtes qui frappent régulièrement la région, fragilisée par l'érosion.

Pour la Garde nationale, ces opérations de levage ont aussi une utilité militaire. Dans un communiqué publié en 2024, le Chief Warrant Officer 4 Gabriel Ruiz a évoqué les « précieuses heures d'entraînement » que la mission offre aux pilotes et aux équipages, tout en soulignant les bénéfices pour l'environnement côtier. Chaque campagne de largage double ainsi d'exercice de transport de charges lourdes pour les équipages de l'armée.

Dans un Bayou Sauvage où les marais reculent, le recyclage des sapins de Noël continue, saison après saison, de dessiner de nouvelles barrières végétales sous les hélicoptères de la Garde nationale.