Une paille léchée, une vidéo virale, et voilà un étudiant français traîné devant la justice à Singapour. Amende salée, scandale national : la sanction va vous surprendre.

Un étudiant français a été jugé au pénal le jeudi 30 juillet 2026 à Singapour pour avoir léché une paille. La justice l'a condamné à une amende de 406€ pour atteinte à l'ordre public.

Le jeune homme, Didier Gaspard Owen Maximilien, 19 ans, dispose d'un visa étudiant dans la cité-État. Il encourait jusqu'à trois mois de prison.

Une sanction démesurée

L'accusé a reconnu avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo le montrant en train de remettre dans le distributeur d'une machine à jus d'orange une paille qu'il avait léchée. Le clip est rapidement devenu viral, selon le quotidien The Straits Times, provoquant un scandale à Singapour, une cité-État réputée pour son intransigeance face aux incivilités.

La société iJooz, qui exploite le distributeur concerné, a dû remplacer les 500 pailles de la machine. Selon la justice singapourienne, le jeune Français savait qu'il était susceptible de causer une perte ou un dommage injustifié à l'entreprise.

La juge Kelly Ho, en charge du dossier, a estimé qu'au vu de l'âge et de la nature de l'infraction, des mesures alternatives comme une mise à l'épreuve ou des travaux d'intérêt général ne seraient pas retenues. Les procureurs ont partagé cet avis, jugeant l'infraction dans la fourchette basse de gravité.

Ils ont relevé une atteinte aux normes d'hygiène, mais ont souligné qu'aucune personne n'avait utilisé la paille, ce qui écartait selon eux aucune preuve de préjudice.

Le jeune homme était en liberté sous caution. Fin avril 2026, le tribunal l'avait autorisé à quitter Singapour pour un stage de trois semaines à Manille, condition obligatoire pour l'obtention de son diplôme. Il est revenu sur le territoire singapourien depuis lors.

L'étudiant a dit regretter « profondément d'avoir causé tous ces ennuis ».