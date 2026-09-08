Votre télé vous ment depuis le début. Quatre réglages activés en douce assombrissent l'image et donnent aux films ce rendu « soap opera » si laid. La solution ne coûte rien, juste quelques clics dans le menu.

Dès la scène du rocher dans Les Aventuriers de l'arche perdue, quelque chose clochait. Le mouvement d'Indiana Jones fuyant le rocher paraissait étrangement accéléré, presque artificiel. L'auteur de cette découverte, qui relate son expérience sur un téléviseur LG, a coupé la fonction en cause dans la foulée : le lissage de mouvement.

Ce téléviseur avait pourtant tout pour plaire au départ : un taux de rafraîchissement de 120 Hz et quatre ports HDMI 2.1. Mais à l'usage, l'image s'est révélée moins lumineuse que prévu, l'écran d'accueil encombré de vignettes inutiles, et le rendu des films trop lisse, presque de qualité vidéo bon marché.

En fouillant le menu des paramètres, l'auteur de l'article Pocket-lint a découvert plusieurs fonctions activées à son insu. Les désactiver a suffi à transformer l'expérience, sans dépenser un centime.

Ces réglages ne sont pas propres à LG : on les retrouve, sous des noms différents, chez Samsung, Roku, Fire TV et Hisense.

Quatre boutons à chercher dans le menu

Le premier concerne l'économie d'énergie. Beaucoup de téléviseurs connectés l'activent par défaut, ce qui réduit la consommation électrique mais assombrit l'image. Sur ce modèle LG, deux options étaient cochées d'office : le mode image « Auto Power Save » et une fonction baptisée « Energy Saving Step ».

Les désactiver a immédiatement rendu l'image plus vive. Chez d'autres fabricants, on cherchera plutôt un mode d'économie d'énergie, parfois appelé mode de faible consommation par l'auteur, ou simplement Energy Saving.

Deuxième cible : la reconnaissance automatique de contenu, ou ACR. Chez LG, elle porte le nom de « Live Plus » et était, là encore, activée par défaut. Cette technologie identifie ce qui est regardé, que ce soit via les applications du téléviseur ou un appareil externe branché en HDMI, pour alimenter des recommandations et de la publicité ciblée.

L'auteur l'a coupée pour limiter la collecte de données en arrière-plan. Samsung appelle cette fonction « Viewing Information Services » ; chez Roku, il faut désactiver l'option « Use info from TV inputs » pour obtenir le même résultat.

Vient ensuite le lissage de mouvement, l'une des fonctions les plus détestées des téléviseurs connectés. Elle ajoute artificiellement des images entre les images réelles pour donner une impression de fluidité, au prix d'un effet dit soap opera qui donne aux films un rendu bon marché et peu naturel.

C'est précisément ce qui a alerté l'auteur pendant la scène du rocher. Ce réglage se cache dans les paramètres d'image, sous des noms variés selon les marques : Auto Motion Plus, Picture Clarity ou TruMotion. Activer le mode image « Filmmaker Mode » permet en général de le désactiver automatiquement pour les films et séries.

Couper le Wi-Fi quand on ne s'en sert pas

Le dernier réglage est plus radical : couper entièrement le Wi-Fi du téléviseur. Cette astuce ne vaut que pour ceux qui n'utilisent pas les applications de streaming intégrées, mais passent plutôt par un appareil externe comme une PS5, un boîtier Roku ou un Fire Stick.

Le bénéfice constaté est net : plus de publicités ni de recommandations sur l'écran d'accueil, qui cesse de ressembler à un panneau publicitaire. Selon l'auteur, cette manipulation élimine une bonne partie du bloatware inutile qui s'installe sur les téléviseurs connectés modernes dès qu'ils sont reliés à internet.