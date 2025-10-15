L'IA fait fureur en ce moment, alors que les entreprises se concentrant sur les modèles d'apprentissage des langues comme ChatGPT, Gemini, LLaMA et bien d'autres. Cependant, l'une de ces entreprises spécialisée, une « licorne » qui en très peu de temps a atteint une valeur boursière d'1 milliards de dollars, s'est révélée être une imposture dans une arnaque qui a fait un buzz viral sur les réseaux sociaux.

Une entreprise fait faillite alors que son IA était en réalité entièrement humaine

« Natasha », un service de création d'applications IA de Builder.ai, basé à Londres, affirmait pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour créer des applications. De la conception des applications à l'écriture du code, Natasha promettait de produire des programmes en un temps record. Selon certaines informations, Microsoft, intriguée par cette proposition, aurait soutenu le « réseau neuronal » avec un investissement de 455 millions de dollars, conduisant à une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Sauf que tout cet argent alimentait une main-d’œuvre de plus de 700 ingénieurs indiens, plutôt qu’à une IA.

Selon Binance, les employés ont déclaré que la majorité du travail chez Builder.ai provenait d'humains, certaines tâches administratives étant effectuées à l'aide de logiciels généraux. La mascarade a duré huit ans avant que l'on apprenne l'effroyable vérité s'agissant de cette « entreprise spécialisée dans l'IA » en mai 2025. Builder a annoncé sa faillite peu après, écrivant sur LinkedIn qu'elle allait « entamer une procédure d'insolvabilité ». « Malgré les efforts inlassables de notre équipe actuelle et l'exploration de toutes les options possibles, l'entreprise n'a pas réussi à se remettre des difficultés historiques et des décisions passées qui ont mis sa situation financière à rude épreuve », a écrit l'entreprise.

En parallèle, Builder.io est également une entreprise de logiciels qui utilise des outils d'IA et des éditeurs visuels pour créer des programmes pour ses clients. Cependant, en raison de la similitude de leurs noms, le cofondateur et PDG de Builder.io a tenu à préciser qu'ils n'ont aucun lien dans un article qui a suscité de nombreuses réactions en ligne.

Source : Binance