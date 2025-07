Les progrès autour de l’intelligence artificielle ne s’arrêtent plus et les progrès ces derniers mois sont pour le moins impressionnants. Si certains corps de métiers sont pressentis pour être les touchés par cette technologie ô combien polarisante, comme les artistes ou même les développeurs de jeux, l’IA pourrait s’inviter dans bien plus de secteurs qu’escomptés. C’est en tout cas ce qu’affirme Bill Gates. Il estime que nombre d’entre vous pourront bientôt avoir des weekends de 7 jours d’ici les dix prochaines années.

L'intelligence artificielle remplacera de nombreux métiers, selon Bill Gates

L’un des papas de Microsoft y va de sa prédiction. Selon le milliardaire, l’évolution de l'intelligence artificielle dans les prochaines années sera telle qu’elle pourrait bouleverser le rôle de toute l’humanité dans le monde du travail, ou presque. D’après lui, l’IA aurait la capacité de remplacer la plupart des humains dans leurs métiers d’ici une dizaine d’années au maximum, le temps que les modèles de langage deviennent plus élaborés. Dans l’immédiat, deux professions sont particulièrement visées : les médecins et les professeurs. Les compétences « rares » que requièrent aujourd’hui ces deux métiers ne le seraient plus d’ici la prochaine décennie grâce à l’IA.

Si la majorité voit en remplacement de l’humain au profit d’une IA dans de telles professions d’un mauvais œil, ce n’est pas le cas de Bill Gates. Pour lui, un tel changement de cap pourrait permettre de démocratiser l’accès à la médecine et à l’éducation dans les pays où ils sont particulièrement difficiles d’accès. « L’intelligence artificielle deviendra gratuite », estime-t-il.

Quels métiers seront sauvés de l'IA ?

Mais alors quels métiers seraient sains et saufs ? Selon lui, certains métiers seraient plus protégés que d’autres à l’avenir. Ce serait le cas des développeurs, qu’il juge être la profession la plus à l’abri de l’IA, estimant qu’elle sera incapable de s’adapter pleinement et résoudre des problèmes avec une précision chirurgicale comme peuvent le faire les humains, notamment pour le débogage.

L’énergie serait également préservée de cette menace, l’analyse et la capacité de prendre des décisions sur le long terme ou en période de crise ne pouvant pas être singées par la technologie. Enfin, il affirme que le secteur de la biologie devrait également être préservé, les découvertes scientifiques et la formulation d’hypothèses étant encore hors d’atteinte pour l’IA dans un futur proche. Bill Gates se montre néanmoins moins alarmiste que certains de ses confrères, lui qui juge que l’intelligence artificielle ne vous remplacera pas dans la plupart des cas. Elle servira davantage d’outils d'assistance pour vous aider à commettre moins d'erreurs et à abattre un travail plus conséquent. Cela viendrait en revanche avec une main-d'œuvre réduite à peau de chagrin dans la plupart des secteurs.

Source : Bill Gates