Presque 30 ans après ses débuts dans le Weekly Shōnen Jump, Hunter x Hunter jouit d'une aura toujours aussi forte. Dites-vous que même avec des années d'écart entre la publication de deux chapitres, les fans répondent toujours présents, attendant avec ferveur chaque nouvelle série de planches. Peu sont les titres à pouvoir prétendre avoir atteint un tel sommet. Cependant, un manga émergent commence à devenir un véritable phénomène. Il s'appelle Gachiakuta et, si vous ne le connaissait pas encore, il faudra vraiment compter avec lui à l'avenir.

Gachiakuta, des similitudes avec Hunter x Hunter qui ne trompent pas

Derrière l'insouciance première de son premier héros, Gon, le manga Hunter x Hunter cache en réalité une maturité à couper le souffle. Son auteur et illustrateur, Yoshihiro Togashi a su démontrer à la fin des années 1998 que le segment du shōnen pouvait aborder des thématiques sombres, adultes, et cela, sans concession. Malgré un rythme chaotique en raison des problèmes de son créateur, l'œuvre s'est imposée comme un incontournable pour toute une génération. Et cela a sans conteste inspiré une vague de mangas jeunesse qui se veulent plus mûrs, dont un certain Gachiakuta.

Certain d'entre vous ne l'ont peut-être découvert que l'an dernier, à l'occasion de la sortie de la saison 1 sur Crunchyroll. Mais ceux qui suivent assidument la publication de Gachiakuta l'ont remarqué depuis longtemps : le manga de Kei Urana n'hésite pas à emprunter de but en blanc un chemin tracé de longue date par Hunter x Hunter. Brut et imprévisible, ce nouveau titre phare édité par Shueisha brille sur un aspect dans lequel son aîné excellé, le fait de réussir à rendre l'inconfort fascinant. Là aussi, on découvre en fait un shōnen qui questionne la moralité et bouscule nos attentes.

Trois ans à peine après le début de sa publication, Gachiakuta adopte de plus en plus des airs d'héritier spirituel de Hunter x Hunter. Avec son ton viscéral, qui ose une violence frontale couplée à un humour noir, le manga émergent pourrait même surpasser le phénomène Jujutsu Kaisen. Comme chez Togashi, le monde imaginé par Urana est hostile et injuste. En cela, il se révèle profondément humain, ce qui rend le sort de son protagoniste, un jeune garçon littéralement jeté au rebu, captivant à suivre. Dès lors, il faudra compter à coup sûr sur ce nouveau titre dans les années à venir. Que ce soit sur le papier ou à l'écran, il pourrait bien devenir une nouvelle œuvre incontournable.