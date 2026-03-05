Le corps humain recèle encore bien des secrets. Mais la science pourrait en avoir percé un nouveau. Une récente étude semblerait indiquer que nous aurions un 7e sens insoupçonné.

Le corps humain est décidément plein de surprises. Bien que la science évolue continuellement, nous sommes encore loin d'avoir compris toutes les subtilités de notre être. Mais cela n'empêche pas les chercheuses et chercheurs de faire ponctuellement des découvertes, parfois même des plus insolites. C'est le cas d'une équipe établie à Londres qui aurait découvert chez nous un 7ᵉ sens inattendu. Comme quoi, nous pouvons encore rivaliser avec les espèces animales et même surpasser les machines à notre façon.

Un 7e sens qui a tout d'un 'super' toucher

Il est courant que la science vienne bousculer nos conceptions du monde. On parle souvent de l'espace et de la compréhension des galaxies qui constituent l'univers par exemple. Mais, parfois, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour créer l'étonnement. C'est en tout cas ce que nous prouve les travaux de recherche qui émanent des cerveaux de l'Université des sciences de Londres — plus exactement de la Queen Mary University of London (QMUL). Contre toute attente, ils démontrent que le corps humain disposerait d'un 7ᵉ sens.

Vous aussi, vous pensiez certainement que le sens du toucher naissait au moment où notre peau entrait en contact avec une surface. Sauf qu'en réalité, cela ne fonctionnerait pas tout à fait ainsi. Plus précisément, des scientifiques se sont penchés sur une sensation qui peinait auparavant à trouver une explication, celle d'une résistance invisible lorsque nous approchions notre main d'un objet. Or, leur découverte tendrait vers l'identification d'une sorte de 7ᵉ sens.

En effet, le groupe de recherche a mené une expérience déroutante. Elle a invité des sujets tests à plonger leur main dans un bac rempli de sable. La consigne était qu'ils déplacent doucement leurs doigts et signaler s'ils avaient l'impression d'approcher d'un objet enfoui. Dans plus de 70 % des cas, ils détectaient l'objet sans même le toucher. C'est là qu'on parle donc d'un 7e sens, une sorte de toucher à distance.

© IEEE.

Des performances du corps humain qui pourrait changer le futur

Les scientifiques sont même allés plus loin en confrontant l'humain à la machine. Ils ont tenté la même expérience avec des robots dotés de capteurs tactiles et d'une intelligence artificielle entraînée à la reconnaissance de signaux. Il se trouve que les sujets humains présentent des résultats bien supérieurs, la détection à distance affichant une précision de 70,7 % contre 40 % pour les robots. Ce 7e sens serait donc une force bien humaine.

Enfin, les travaux de recherche de l'Université de Londres ont été présentés durant l'International Conference on Development and Learning (IEEE). Ça a été l'occasion pour les scientifiques d'expliquer que cette étude, qui n'a rien de paranormal ou de magique, révèle un autre facette de notre sens du toucher. Celui-ci serait perpétuellement en activité afin d'être capable d'anticiper notre environnement. Bien que ce 7e sens ne se déploie qu'à des distances très courtes, cela reste une découverte éclairante qui pourrait inspirer de nouvelles technologies à l'avenir.