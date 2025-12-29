Les classiques de la science-fiction continuent d’inspirer de nouvelles interprétations. L’une d’elles démarre aujourd’hui sous de très bons auspices, c'est déjà un énorme succès !

Plus d’un siècle après sa création, l’une des figures fondatrices de la science-fiction et de l’horreur continue de se réinventer. Longtemps associée au cinéma en noir et blanc, cette icône intemporelle connaît aujourd’hui une suite moderne qui rencontre déjà un succès inattendu.

Un personnage de science-fiction culte revient

En effet, l’Homme invisible continue de fasciner. Et visiblement, cette figure fondatrice de la science-fiction et de l’horreur n’a rien perdu de son pouvoir. Preuve en est, la nouvelle version en comics de Universal Monsters: The Invisible Man connaît un succès tel qu’un second tirage a até annoncé. Et qu'est même disponible (en anglais pour le moment uniquement).

L’annonce vient directement de Skybound Entertainment, qui confirme le retour en impression du premier numéro du ténor de la science-fiction dès le mois d’octobre. Sorti initialement fin août, Universal Monsters: The Invisible Man #1 s’est rapidement distingué comme l’un des titres les plus appréciés de la ligne, au point de justifier cette nouvelle mise en circulation.

Depuis 2023, la gamme Universal Monsters de Skybound enchaîne les adaptations ambitieuses. Après Creature from the Black Lagoon, Dracula, Frankenstein ou encore La Momie, l'Homme invisible s’impose comme un nouvel exemple de cette volonté de revisiter les icônes du cinéma classique

Une plongée dans la folie d'un homme

Contrairement à une simple modernisation visuelle, ce nouveau The Invisible Man s’attache avant tout à la chute mentale de son protagoniste. Jack Griffin n’est pas présenté comme un simple savant fou, mais comme un homme déjà invisible aux yeux des autres, bien avant l’expérience qui va bouleverser son existence. De la science-fiction intelligente.

Lorsque la possibilité de devenir réellement invisible se présente, plus rien ne semble pouvoir l’arrêter. Amour, morale, humanité, tout s’efface peu à peu, laissant émerger le monstre. Une approche qui renforce le malaise et donne à cette version une tonalité bien plus tragique que spectaculaire.

À en croire l’accueil critique et l’enthousiasme des lecteurs, cette nouvelle incarnation de L’Homme invisible pourrait bien s’imposer comme l’une des adaptations les plus marquantes du personnage de la science-fiction. Une preuve supplémentaire que certains mythes, lorsqu’ils sont bien traités, traversent le temps sans jamais perdre de leur force. On pense notamment à Dracula ou encore La Momie.

