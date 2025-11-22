Hogwarts Legacy 2 est en préparation, et de nombreux joueurs réclament déjà une nouveauté qui pourrait mettre tout le monde d’accord, d’autant qu’elle était totalement absente du premier épisode.

Plus de deux ans après son lancement, Hogwarts Legacy continue d’alimenter les discussions. Non pas en raison d’une nouveauté ou d’une mise à jour, mais plutôt à cause de ce que le jeu aurait pu devenir. Malgré son immense succès commercial en 2023, le titre d’Avalanche Software est resté figé dans son état initial, un choix qui surprend encore de nombreux joueurs.

Une absence de suivi qui intrigue toujours

La popularité du jeu Hogwarts Legacy laissait penser à un avenir rempli de mises à jour, d’ajouts scénarisés et de zones inédites. L’univers s’y prêtait parfaitement. Pourtant, aucune extension officielle n’a vu le jour. Le projet d’un second épisode semble avoir monopolisé les efforts du studio, laissant l’opus d’origine inchangé. Cette absence de suivi a nourri un phénomène particulier. Les joueurs ont commencé à imaginer eux-mêmes les contenus qu’ils auraient aimé voir. Et parmi toutes les idées évoquées, une revient avec insistance.

Le contenu le plus regretté par la communauté n’est ni un personnage, ni une mécanique de jeu, mais un lieu, le Ministère de la Magie. Pour beaucoup, il représentait l’une des destinations les plus évidentes à ajouter après la sortie de Hogwarts Legacy. Les discussions évoquent souvent une formule narrative centrée sur un stage ou une mission spéciale, avec la possibilité de parcourir différents départements, d’enquêter sur une affaire interne ou d’observer le fonctionnement de cette institution iconique. Ce fantasme vidéoludique s’étend même au-delà : certains imaginent un hub reliant Londres sorcière, le Chemin de Traverse ou l’Allée des Embrumes. Une sorte d’extension urbaine complétant l’immense carte des Highlands.

© Avalanche Software / Portkey Games

Une grosse attente pour Hogwarts Legacy 2

L’attachement pour ce contenu hypothétique s’explique facilement. L’un des points forts d’Avalanche Software a été sa capacité à recréer des lieux familiers de la saga avec un soin remarquable dans Hogwarts Legacy. Beaucoup estiment que le studio aurait pu appliquer ce savoir-faire à des zones encore plus mythiques. Renforçant ainsi le lien émotionnel entre le joueur et l’univers qu’il parcourt.

De plus, l’imaginaire lié au Ministère évoque des intrigues politiques, des mystères à résoudre, des jeux d’alliances… un contraste intéressant avec la vie étudiante de Poudlard. Le potentiel narratif et ludique était immense, ce qui rend sa simple absence d’autant plus frustrante. Forcément, tout le monde attend ça pour la suite Hogwarts Legacy 2.