L'hiver 2025 arrive à grand pas et la météo inquiète toujours. On nous promet des températures très basses, mais les experts ont tranché et la vérité est tout autre.

Depuis plusieurs années maintenant, la France ne connaît que des hivers plutôt doux, bien au-dessus des normales de saison. Mais cette année, si l'on en croit énormément de médias, on devrait connaître un épisode hivernal particulièrement froid, certains vont même jusqu'à dire que ce serait une des périodes les plus froides depuis des années. Sauf qu'en l'état, lorsque l'on s'intéresse aux différents organismes de contrôle de la météo, les prévisions sont totalement contraires.

2024 s'est terminé sur une note plutôt douce avec des températures à près de +1°C au-dessus des attentes pour la saison. L'hiver 2023-2024 a fait encore plus fort avec une moyenne de +2°C, ce qui en fait l'une des périodes hivernales les plus douces de ces dernières années, même si l'hiver 2019 a fait très fort avec +2,3°C par rapport aux moyennes attendues. Les raisons d'un tel bouleversement des températures, on les connaît : c'est principalement dû au réchauffement climatique mais aussi à Dame Nature tout simplement puisque beaucoup de paramètres entrent en compte pour déterminer si un hiver sera froid ou non.

Il y a par exemple le phénomène La Niña ou El Niño, qui peuvent provoquer des hivers secs et généralement froids (Niña) ou au contraire plus doux (Niño). On peut aussi mentionner l'impact de l'étendue des glaces en mer Arctique qui, selon leur couleur, absorbe la lumière différemment et joue sur la température. Et puis il y a enfin le Jet Stream polaire, un courant d'air qui peut potentiellement laisser remonter de l'air plutôt doux vers l'Europe.

Les experts météo sont unanime : il ne fera pas froid en fin d'année

Autant de paramètres qui sont donc surveillés de très, très près par les organismes de contrôle météorologique et qui les aident ainsi à faire leurs prévisions. À quelques semaines de l'hiver, tous s'accordent d'ailleurs à dire que l'hiver 2025 sera lui aussi doux, voire très doux. On est donc loin de l'hiver glacial scandé par beaucoup si l'on en croit les prévisions de La chaîne Météo ou encore de Copernicus, l'organisme de surveillance du climat européen. Selon les estimations de ce dernier d'ailleurs, on devrait avoir une période de novembre à janvier avec des températures moyennes plus élevées que la normale saisonnière. Le nord-ouest et le sud-est de la France devraient d'ailleurs grandement en profiter.

Une bonne nouvelle pour les factures de chauffage qui devraient donc être allégées puisque si les températures sont plus chaudes, on économise forcément de l'énergie. C'est en revanche un nouveau signal d'alarme pour le réchauffement climatique qui ne semble pas freiner comme l'indique Copernicus : « L'année 2025 devrait très probablement se classer deuxième ou troisième année la plus chaude jamais enregistrée, possiblement à égalité avec 2023, actuellement la deuxième année la plus chaude, et derrière 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée. »