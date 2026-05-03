Escalader les plus hauts sommets du monde est un exploit dont un récent accident sur l'Himalaya prouve encore la dangerosité. Ce guide disparu a été retrouvé après 2 jours et les mains gelées.

Ce n'est pas un jeu de survie, mais l'histoire vraie d'un guide népalais qui a failli perdre la vie. La chaîne de montagnes de l'Himalaya a failli ne lui laisser aucune chance. Porté disparu à des milliers de mètres de hauteur, personne ne l'a revu pendant deux jours. Finalement, les secours sont parvenus à le retrouver. Il était littéralement en train de congeler sur place. Découvrez l'histoire de cet homme qui a défié la mort en altitude.

Un guide népalais piégé dans l'Himalaya

Le 19 avril dernier, Dawa Nurbu, sherpa de métier, accompagnait un guide suisse dans les hauteurs enneigées de l'Himalaya. Après avoir atteint le sommet de l'Annapurna — oui, comme l'éditeur de jeux vidéo —, les deux hommes entament la redescente. Mais c'est là que tout bascule et que le drame survient, à plus de 7 700 mètres d'altitude. Un cauchemar qui aurait pu avoir une tournure tragique.

Richard Markus, le guide de montagne suisse, perd le contact avec son sherpa « dans le couloir au-dessus du camp IV » explique le patron de 8K Expeditions, l'agence qui embauche Dawa Nurbu. Dès qu'il est prévenu, l'employeur prévient les secours. Des recherches aériennes sont alors lancées dans la chaîne de l'Himalaya. Une vraie course contre-la-montre pour tenter de sauver l'homme perdu en territoire hostile.

Mais si les aventures d'un Nathan Drake se finissent bien dans l'Himalaya d'Uncharted 2, l'histoire ici aurait pu couter la vie à Nurbu. Les reliefs et les conditions météos, couplés au froid extrême à presque 8 000 mètres de hauteur, rendent les recherches très difficile. Les heures passent sans rien donner.

Puis, le miracle. Au bout de 48 heures, un hélicoptère repère enfin Dawa Nurbu. L'un de ses collègues est alors déposé au Camp III, non loin de sa position. Il se lance seul dans l'enfer blanc de l'Himalaya, prêt à affronter le froid et le manque d'oxygène pour sauver le sherpa népalais. Une mission suicide qui aboutit par une réussite.

Retrouvé errant hagard, avec des blessures impressionnantes, Dawa Nurbu est finalement conduit à l'hôpital. Là-bas, on le soigne et on prend notamment soin de ses mains, complètement gelées. Sauvé in-extremis, les dernières nouvelles des médias rapportent que son état est stable malgré le choc et les gelures profondes. Une histoire impressionnante qui doit rappeler que l'alpinisme n'est pas une discipline à prendre à la légère. En 2022, le journal Libération rappelait qu'on dénombre plus d'une centaine de morts dans les montagnes françaises chaque année.