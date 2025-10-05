De nos jours, pratiquement tous les téléviseurs, même anciens, disposent d'un port HDMI. Même les téléviseurs non connectés en ont pour connecter une console PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2, ou encore d'autres appareils compatibles. Il s'agit d'une norme désormais bien implantée, et qui risque de le rester longtemps. Ce que beaucoup ignorent toutefois, c'est que cette connectique peut grandement améliorer l'expérience utilisateur quand on creuse un peu.

Un port HDMI largement connu, mais qui cache de précieux secrets

À première vue, la fonction du HDMI est évidente : il s'agit d'un câble qui transmet l'image et le son pour que vous puissiez profiter de vos contenus préférés avec la meilleure qualité possible. Cependant, beaucoup ignorent qu'il offre également des fonctionnalités avancées qui améliorent nettement l'expérience utilisateur. Parmi celles-ci, l'une des plus importantes est le HDMI eARC, un outil qui permet de transmettre du son non compressé tout en conservant la qualité sonore d'origine.

Le système eARC fait en effet partie de la spécification HDMI 2.1, une version aujourd'hui largement répandue et offrant des vitesses de transmission plus élevées. Parmi les formats compatibles avec cette norme, on trouve notamment : Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X et PCM multicanal. Si votre téléviseur prend en charge ces formats et que vous souhaitez profiter de cette fonctionnalité, procédez comme suit :

Accédez aux Paramètres ;

Recherchez l'onglet « Son »

Accédez aux « Paramètres avancés »

Activez « HDMI eARC »

Ce n'est toutefois pas le seul avantage inestimable du port HDMI. Une autre fonctionnalité importante est le HDMI-CEC (ou Anynet+ sur les téléviseurs Samsung), un outil qui permet de contrôler plusieurs appareils avec une seule télécommande. Lorsqu'il est activé, le HDMI-CEC change automatiquement les sources d'entrée, vous permettant non seulement d'allumer ou d'éteindre tous les appareils simultanément, mais aussi de régler le volume avec une seule télécommande. Pour l'activer, suivez ces étapes :

Accédez aux Paramètres

Dans l'onglet « Connexion », recherchez « Gestionnaire de périphériques externes »

Activez « HDMI-CEC » ou « Anynet+ » dans le cas d'un téléviseur Samsung

Grâce à ces fonctionnalités un peu cachées, vous pouvez ainsi améliorer l'intégration de votre téléviseur avec d'autres appareils. Vous constaterez alors une meilleure qualité sur les systèmes compatibles comme les consoles de jeux, les barres de son et autres appareils en faisant fonctionner en tandem eARC et CEC.