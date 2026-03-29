Pendant plus de deux décennies, le câble HDMI a régné sans partage dans nos salons. Simple, fiable, capable de transmettre image et son en haute définition avec un seul fil, il était devenu l'épine dorsale de nos configurations multimédias. Consoles, ordinateurs, téléviseurs ou lecteurs Blu-ray, tous passaient par ce petit câble noir. Mais aujourd'hui, son règne semble toucher à sa fin.

Le HDMI bientôt dépassé ?

La concurrence se fait plus rude pour le HDMI. Tout ce qu'il pouvait faire, les nouvelles technologies de transmission sans fil le font désormais. Elles sont en effet capables de diffuser des vidéos en 4K ou de l'audio en haute définition, sur des distances pouvant dépasser les 30 mètres, et ce sans aucun câble, donc forcément plus esthétique et tout aussi pratique. Ces technologies exploitent alors des réseaux sans fil haute vitesse pour envoyer directement le contenu depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone vers un écran compatible, et ce instantanément. Et si le HDMI perd du terrain, c'est aussi parce que ces solutions alternatives sont déclinées sous plusieurs formats.

Parmi les plus répandues, le Wi-Fi Direct, permettant à deux appareils de se connecter sans passer par un routeur, ou les dispositifs comme le Chromecast de Google, qui retransmettent une image et du son depuis une application ou un navigateur directement vers la TV. Moins populaire mais tout aussi efficace, Miracas duplique également l'écran de votre appareil sur un autre compatible. Tout en conservant une qualité d'image et de son remarquable, ces technologies s'imposent comme des « HDMI invisibles » qui mettent fin aux installations complexes, aux câbles qui s'emmêlent et qui font tâche dans un salon bien décoré. Quelques manipulations suffisent désormais pour projeter un film ou diffuser des photos depuis son smartphone, sachant que certaines smart TV intègrent désormais ces fonctionnalités nativement.

Chromecast ©androidpolice

Une question d'usages et de préférences

Pour autant, le HDMI n'a pas dit son dernier mot. Dans certaines situations, il reste irremplaçable, notamment pour le jeu vidéo, les configurations professionnelles audio et vidéo ou encore les systèmes home cinéma. Dans ces cas précis, la transmission filaire est indispensable car la fiabilité primera sur la commodité pour les utilisateurs de ces installations. Avant de jeter son câble HDMI au placard, il faudra donc bien peser le pour le contre. La qualité du réseau, les obstacles physiques, la distance entre les deux appareils… Les solutions sans fil ne sont pas forcément adaptées à tous les foyers et ce bon vieux câble HDMI reste un gage de sécurité. Le filaire a encore quelques belles années devant lui, mais la transition a déjà été amorcée.