Chez Wizards of the Coast (WoTC), filiale d'Hasbro, l'équipe qui développe Magic: The Gathering Arena traverse une période agitée. Plusieurs employés veulent se syndiquer et la direction paraît s'y opposer. La démarche intervient dans un contexte d'incertitude que les licenciements menés par Hasbro en 2023 ont aggravé.

Des relations tendues avec la direction

Les membres de l'équipe de Magic: The Gathering Arena ont annoncé vouloir former un syndicat à la fin du mois dernier. Jusqu'à la date limite du 1er mai, Wizards of the Coast n'a pas reconnu cette initiative de son plein gré. Pour répondre à la demande, l'entreprise a fait appel au cabinet Fisher Phillips, connu pour aider les employeurs à éviter la syndicalisation, et a lancé une campagne de communication que les salariés jugent peu convaincante.

Pendant deux semaines, l'équipe d'Hasbro a reçu chaque jour des courriels qui défendaient une position sceptique sur la syndicalisation. La direction a aussi adressé des lettres au domicile des employés, ce qui a fait monter la tension. La campagne avançait que « les bénéfices actuels seraient sur la table des négociations », tout en répétant que « la décision est personnelle à chacun ».

La réaction des salariés et les aspects juridiques

Le projet de syndicat est soutenu par le Communications Workers of America (CWA), qui représenterait les employés lors des négociations collectives s'ils décident d'aller de l'avant. En interne, des voix comme celle de Xib Vaine, producteur sur MTG Arena, se sont exprimées publiquement, par exemple sur Bluesky. Vaine a martelé que « le syndicat n'est pas une tierce partie, nous sommes le syndicat », une manière de rappeler que le mouvement vient des salariés eux-mêmes.

Sur le plan juridique, Wizards of the Coast relève du National Labor Relations Board, qui interdit à un employeur de menacer ses salariés pour leurs actions syndicales. Les mesures prises par la direction restent peut-être légales, mais elles cherchent à peser sur le choix collectif des employés.

Le poids des événements passés

Cette tentative de syndicalisation survient après les vagues de licenciements de 2023, quand près de 1 000 personnes ont perdu leur poste chez Hasbro. Ces suppressions d'emplois ont entamé le moral et relancé les discussions sur la protection des travailleurs et la sécurité de l'emploi. Elles ont aussi nourri le mouvement syndical.

Les réactions des employés aux communications de WoTC traduisent une méfiance croissante envers la direction. Le soutien à la création du syndicat paraît solide chez une partie des salariés, même si certains restent prudents sur la suite des négociations.