Bien que radicalement « différent de The Witcher », le monde ouvert plus réaliste de GTA 6 est aussi complexe à créer qu'un univers fantastique, d'après un développer de Rockstar.

Deux des jeux les plus attendus par la communauté sont actuellement GTA 6 et The Witcher IV. Ces deux franchises partagent au moins un point commun : de vastes mondes ouverts à explorer. Ceux-ci sont toutefois radicalement différents dans leur ambiance et mécaniques. L'autre élément qu'ils partagent, malgré leurs grandes différences, est l'énorme complexité qui se cache derrière leur création par rapport à il y a quelques années, comme l'a indiqué cet ancien développeur de Rockstar dans une interview.

GTA 6 et The Witcher 4 : deux mondes ouverts très différents, mais tout aussi complexes

Mike York, ancien développeur chez Rockstar Games, a en effet évoqué les mondes ouverts des deux sociétés dans une interview. Il y affirmait que créer un titre comme l'extrêmement attendu GTA 6 dans un état parfait, c'est-à-dire notamment sans aucun bug est « très différent » de l'univers fantastique de The Witcher, car le jeu de Rockstar « représente une ville humaine », avec un environnement urbain dense.

« Parce que le monde ouvert de GTA 6 est comme une ville humaine, vous voyez ? » commence-t-il. « Et sa conception est très différente de celle du monde ouvert de The Witcher, par exemple. C'est totalement différent. Il peut se passer plein de choses sans qu'on y pense. Vraiment pas. Quand je travaillais sur GTA 5, on jouait toute la journée, tous les jours, environ 8 à 10 heures par jour », explique l'ancien développeur de Red Dead Redemption 2. « Et on n'arrêtait pas de découvrir de nouvelles interactions complètement inattendues, car les personnages dans nos mondes ouverts vivent vraiment. Les mondes ouverts de CD Projekt RED sont en revanche plus scriptés, dont plus prévisibles ».

Bien que York considère ces deux univers comme différents, le travail de CD Projekt a connu énorme succès car le studio privilégie la narration et l'atmosphère, avec un niveau de détail visuel exceptionnel et une grande cohérence, notamment pour l'histoire de The Witcher. Grand Theft Auto, et très probablement qu'il en sera de même pour GTA 6, exige de son côté la simulation d'une ville vivante et réactive, offrant une liberté quasi illimitée au joueur, ainsi qu'un scénario solide, ce qui représente un défi technique de taille.

Bande-annonce en anglais de GTA 6

Une interview effacée par Rockstar

Pourtant plutôt intéressante, cette interview de Mike York aurait fait l'objet d'une suppression par Rockstar car dérangeait le populaire studio et son éditeur. Il y évoquait en effet le fait que « GTA 6 ne tournera qu'à 30 FPS à sa sortie fin 2026 », pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series. Cela s'explique justement par le fait que le prochain mastodonte de Rockstar promet d'être tellement complexe, notamment d'un point de vue technique, que cela pourrait grandement affecter les performances du jeu sur les consoles de la génération actuelle.

L'avenir nous dira toutefois si GTA 6 mettra bien à genou PS5 et Xbox Series, et si son long développement permettra à Rockstar d'offrir une expérience à la hauteur des énormes attentes des fans, notamment s'agissant d'un monde ouvert sans accrocs, une magistrale claque graphique et une histoire prenante en compagnie de Jason et Lucia.