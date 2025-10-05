Depuis l'annonce officielle de GTA 6, l'impatience n'a fait que croître autour de ce qui pourrait être le plus gros lancement de l'histoire du jeu vidéo. Dès lors, les fans décortiquent tout ce qu'ils ont sous la main, quitte à passer des heures devant les trailers et les artworks. Mais, l'un d'eux est allé encore plus loin, ne supportant plus d'attendre derrière son écran. Malheureusement, ce sont les employés de Rockstar Games qui en ont payé le prix.

Quand la passion pour GTA 6 vire à l'obsession

Il a décidé de mettre fin à cette attente interminable. Le créateur de contenu Backonboulevard, très actif sur TikTok, a posté une vidéo qui risque de faire cauchemarder encore quelque temps les équipes de Rockstar North. Vivant en Amérique du Nord, il s'est offert un aller simple vers Édimbourg, en Écosse, pour se rendre au siège du studio qui est en charge du développement de GTA 6. Le but ? Obtenir coûte que coûte des réponses claires sur la date de sortie du jeu le plus attendu de la décennie.

Fidèle à ses followers, il a filmé la scène et l'a postée sur son compte TikTok. On y voit l'homme arpenter les abords du bâtiment qui abrite les bureaux de Rockstar North. Si quelqu'un sort, il l'interpelle immédiatement avec ses questions : « Y aura-t-il un report ? Quand sort le prochain trailer ? ». Un employé, visiblement mal à l'aise, s'éloigne en tentant d'ignorer l'importun. D'autres traversent la rue pour l'éviter.

Des images qui choquent internet

Sans surprise, la vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Face à ce comportement, les internautes ne sont pas restés silencieux. Très vite, ils ont exprimé de vives critiques directement sur TikTok, mais aussi sur d'autres plateformes où la vidéo a été repartagée. Beaucoup jugent cette attitude « honteuse » et y voient du « harcèlement » à l'encontre des développeurs de GTA 6.

Cet épisode, qui laissera certainement un souvenir acerbe chez les équipes de Rockstar North, atteste de la pression démesurée qui pèse sur les épaules des créateurs. En plus des attentes de la part de leurs supérieurs et actionnaires, ils sont aujourd'hui constamment confrontés aux retours de leur public sur internet... et parfois même dans la vraie vie. Malheureusement, ce harcèlement de la part d'un individu ne fait que ternir l'image des gamers, communauté passionnée qui, dans son immense majorité, n'attend que de pouvoir jouer à GTA 6 et de faire honneur au travail des équipes de Rockstar.