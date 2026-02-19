Arrêté pour le meurtre de sa compagne, cet homme a été filmé en train de sangloter à la simple idée qu’il n’aura pas l’occasion de jouer à GTA 6 à cause de la situation.

Quand on vous dit que GTA 6 est le genre de jeu capable de déchaîner toutes les passions, ce n’est absolument pas une façon de parler. C’est un fait. Il suffit de voir la façon dont il est attendu par les fans de Rockstar Games depuis des années, ou encore les réactions que peuvent susciter la moindre des annonces qui lui sont liées pour s’en rendre compte. Et dans certains cas, les choses vont même encore plus loin. En témoigne cette vidéo devenue virale, dans laquelle un homme s’inquiète de manquer la sortie de GTA 6… après avoir été arrêté pour meurtre.

Emprisonné pour meurtre, cet homme ne pense qu’à GTA 6

Oui, vous avez bien lu. Publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours à peine, l’histoire de Robert Richens n’a pas manqué de faire le tour du monde en raison de son absurdité qui dépasse l’entendement. Arrêté par la police britannique pour avoir brutalement assassiné sa petite amie l'année dernière, l’homme de 35 ans a récemment été appelé à comparaître devant la Cour Royale d’Oxford, où il a été condamné à de la prison à vie le 6 février dernier. À cette occasion, une vidéo datant du jour de son arrestation a alors été rendue publique.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci fait réellement froid dans le dos. Enregistrée à l’aide de la caméra-piéton de l’un des policiers présents sur place, celle-ci dévoile comment Richens, même dans une pareille situation, s’inquiète surtout de manquer la sortie de GTA 6. « Je vais manquer GTA » sanglote-t-il en effet, avant que le policier ne réagisse en lui demandant : « De quel GTA parles-tu Robert ? ». « Le 6 » répond alors l’intéressé. Au policier ensuite de rétorquer, non sans humour : « Oh, tu as le temps pour ça ».

Était-ce une référence au fait que GTA 6 venait tout juste de subir son premier report, la vidéo en question datant du 30 mai 2025, soit peu de temps après l’annonce du report du jeu au printemps 2026, ou plutôt au fait qu’il était déjà persuadé que Richens allait prendre perpétuité pour son crime ? On l’ignore. Mais une chose est sûre : le policier ne manque pas de s’amuser, sans doute avec un certain désabusement, de la réaction du criminel. « Je ne peux pas le sortir de ma tête » déplore ensuite Richens, avant d’assurer qu’il « aurai[t] pu prendre la fuite ».

Un crime qualifié « d’impitoyable » par les autorités

Quelques mois plus tard, et alors que GTA 6 a depuis été victime d’un deuxième report, la sentence est néanmoins irrévocable pour Richens. Non seulement ce dernier ne pourra pas découvrir le hit de Rockstar à sa sortie, mais en plus il ne pourra probablement jamais y jouer en raison de la peine maximale qu’il a reçue. Peut-être la prochaine fois y réfléchira-t-il par deux fois avant d’ôter la vie d’un autre être humain, au travers d’un crime qui a été qualifié « d’insensible » et « d’impitoyable » par l’inspecteur en chef de l’affaire.

Source : Thames Valley Police