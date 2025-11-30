Les attentes autour de GTA 6 sont immenses, mais un ancien développeur de Rockstar vient de refroidir l’un des fantasmes les plus répandus chez les joueurs

À chaque nouvel épisode de GTA, la même question revient : le prochain opus permettra-t-il enfin d’explorer une grande partie des bâtiments du jeu, du rez-de-chaussée jusqu’aux derniers étages ? L’idée fait rêver depuis des années, et GTA 6 n’échappe pas à cette attente. Pourtant, un ancien développeur de Rockstar estime que ce fantasme ne deviendra pas réalité. Et il explique pourquoi.

Un rêve de fans, un cauchemar de développeurs pour GTA 6

Obbe Vermeij, qui a travaillé sur plusieurs jeux majeurs de la licence, a récemment rappelé à quel point la création d’intérieurs en masse est un casse-tête. Selon lui, Rockstar a déjà tenté l’expérience à plusieurs reprises. L’objectif était simple : générer automatiquement des appartements, des boutiques ou des bureaux pour offrir des dizaines de lieux visitables. Mais le résultat était loin d’être convaincant. Les intérieurs procéduraux se ressemblaient, manquaient de vie et rendaient le monde artificiel. De quoi pousser l’équipe à arrêter complètement l’idée sur certains projets. Dont GTA 6 ? Sa phrase est claire : « Au final, nous avons abandonné ». Et cela en dit long sur la difficulté réelle de cette fonctionnalité.

Multiplier les lieux visitables semble logique pour une carte gigantesque comme celle annoncée pour GTA 6. Pourtant, ce choix aurait un effet paradoxal. Des intérieurs générés automatiquement manquent presque toujours d’identité. Ils donnent une impression de remplissage plutôt que de véritable exploration.

Rockstar préfère depuis longtemps une autre approche : créer moins de lieux, mais des lieux mémorables. Dans Vice City, la pièce inspirée de Scarface est restée culte. Dans GTA 4, l’intérieur secret de la Statue de la Liberté a alimenté des théories pendant des années. Ce sont ces surprises-là qui marquent les joueurs.

Grand Theft Auto 6 misera sur la qualité plutôt que sur la quantité

Tout indique que GTA 6 reprendra cette philosophie. Avec un niveau de détails plus élevé et une ville beaucoup plus dense, chaque intérieur devra raconter quelque chose. En multiplier des centaines diluerait l’impact et nuirait à l’immersion. Rockstar semble donc vouloir un monde riche, mais pas artificiel. Des intérieurs, oui, mais des lieux pensés à la main, intégrés à la narration, et capables de surprendre.

Depuis des années, les mondes ouverts évoluent vers davantage de réalisme. Pourtant, plus d’accès ne signifie pas forcément plus de plaisir. Un immeuble visitable mais vide d’intérêt devient un décor inutile. À l’inverse, un lieu pensé pour raconter quelque chose marque durablement les joueurs. GTA 6 devrait conserver ce dosage.

Source : X