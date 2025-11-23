GTA 6 figure clairement parmi les prochains jeux les plus attendus de tous les temps, et la barre de l'engouement est extrêmement haute pour le titre de Rockstar Games. Il faudra toutefois s'armer de patience, le jeu ayant fait l'objet d'un report du 26 mai au 19 novembre 2026. Pour l'heure, il devrait sortir à cette date uniquement sur PS5 et Xbox Series, à un prix encore inconnu, mais que beaucoup craignent qu'il dépasse la barre symbolique des 100 euros. En plus de l'achat du jeu, il faudra par ailleurs potentiellement se préparer à casser sa tirelire pour y jouer dans les meilleures conditions, en investissant au moins 800 euros en ce sens. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'insider Detective Seeds.

Un énorme investissement à prévoir pour profiter pleinement de GTA 6

On l'a vu dans ses différents trailers, GTA 6 entend nous asséner une magistrale claque graphique grâce à la dernière version maison de Rockstar, le RAGE 9. Avec des graphismes et effets de lumière ultra réalistes, le jeu se veut l'un des plus beaux actuellement sur le marché. Sauf qu'une telle prouesse technique risque d'être très gourmande en ressources. Les PS5 et Xbox Series X, et pire encore pour la Series S, risquent d'avoir du mal à encaisser la chose, à moins de devoir faire d'importantes concessions pour assurer une bonne fluidité d'ensemble.

Ainsi, étant donné que GTA 6 ne va a priori initialement sortir que sur consoles, la machine actuellement disponible sur le marché la mieux à même d'afficher le jeu sous son meilleur jour risque donc d'être la PS5 Pro... au ticket d'entrée de 800 euros. Grâce à sa fiche technique plus robuste, notamment au niveau du GPU et du traitement du Ray Tracing, la dernière console de Sony est pour l'heure de facto la mieux équipée pour profiter pleinement de ce que GTA 6 va proposer sur le plan graphique avec la meilleure fluidité, qui plus est à 60 images par seconde constantes, à sa sortie fin 2026.

À noter toutefois que 800 euros n'est que le premier ticket d'entrée pour la PS5 Pro, c'est-à-dire avec une console sans lecteur Blu-Ray intégré... ni socle pour la maintenir correctement à l'horizontale. Dans le cas où l'on veut acheter GTA 6 au format physique, il faudra donc débourser 80 euros supplémentaire pour la PS5 Pro avec lecteur. En comptant le prix du jeu (entre 80 et potentiellement 100 euros) et une console équipée d'un lecteur Blu-Ray, la note s'élève donc au total à... environ 960 euros. Et ce sans compter encore un téléviseur digne de ce nom.

Un combo un peu forcé dans les coulisses ?

Outre le fait que la PS5 Pro est de facto la console la plus adaptée pour profiter pleinement de GTA 6, il se pourrait qu'un effort supplémentaire d'optimisation sur la dernière console de Sony serait motivé par un partenariat entre le géant japonais et Rockstar. L'insider DetectiveSeeds tiendrait en effet d'une source proche du dossier que les deux entités collaborerait pour faire en sorte que optimiser au maximum le jeu sur la PS5 Pro.

Ceci étant dit, le dernier trailer en date de GTA 6 présentait a priori le jeu sur la PS5 « fat », et le résultat s'avérait déjà particulièrement impressionnant. L'avenir nous dira donc s'il sera tout de même possible de profiter d'une Vice City des temps modernes dans de bonnes conditions sur PS5 de base et Xbox Series. Autrement, il faudra attendre une version PC sur une configuration pouvant largement dépasser la puissance même d'une PS5 Pro pour encore plus admirer GTA 6... à condition là encore d'être prêt à y mettre le prix fort, et probablement avec un an (voire plus) de retard par rapport à sa sortie prévue le 19 novembre 2026.

Source : DetectiveSeeds sur X.com