Des archéologues ont réussi à pénétrer dans une grotte de Gibraltar scellée depuis des millénaires. Ils y ont alors trouvé des ossements datant de l’époque paléolithique.

Si des franchises comme Indiana Jones, Uncharted ou encore Tomb Raider tendent à cartonner autant dans le monde de la pop-culture, c’est parce qu’ils reposent sur une indéniable réalité : notre planète regorge de secrets d’histoire que l’humain se plaît à découvrir. Et au-delà même de la fiction, de nombreuses personnes ont alors décidé d’y dédier leur vie et leur carrière afin de faire progresser la science. C’est d’ailleurs ce qui a conduit une équipe de chercheurs du Musée National de Gibraltar à faire une nouvelle découverte des plus intéressantes sur les hommes de Néandertal.

Cette grotte cachait des secrets sur les hommes de Néandertal

Après plus de cinq ans de recherches au sein des falaises calcaires de Gibraltar, qui abrite de nombreuses grottes ayant servi de refuge aux humains pendant une centaine de milliers d’années, des archéologues ont en effet réussi à pénétrer au sein de la grotte de Vanguard, jusqu’à présent recouverte d’une large couche de sédiments. Une couche qui, selon les experts, permet alors de certifier que celle-ci n’avait pas été ouverte depuis plus de 40 000 longues années, et qui a donc débouché sur de nouvelles découvertes passionnantes pour les chercheurs.

Car l’absence d’ossements humains était peut-être encore une fois à déplorer, mais cela n’a tout de même pas empêché les scientifiques d’y débusquer des os de lynx, de hyènes et de vautours aux côtés d’une coquille de bulot. De quoi nous donner une idée des derniers instants de la vie des néandertaliens, donc, dont le destin est au cœur de l’un des débats les plus houleux de la communauté des historiens. Et pour cause : certaines traces de vie découvertes à Gibraltar tendent à laisser penser qu’ils auraient en fait vécu bien plus longtemps qu’on le pensait.

C’est en tout cas ce qu’ont affirmé certains chercheurs il y a maintenant dix ans, suite à de nouvelles découvertes datées au carbone 14 dans la grotte de Gorham non loin de là, et aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. De fait, pour la communauté scientifique, les récentes découvertes de la grotte de Gorham représentent une véritable bénédiction. Non pas parce qu’elles vont permettre d’apporter une réponse claire et définitive à ce débat, mais parce qu’elles vont pouvoir y apporter de nouveaux éléments de réponses.

© Clive Finlayson, Musée de Gibraltar

La science doit maintenant de faire son œuvre

Bien sûr, cela prendra du temps. Mais le fait que les ossements découverts aient été épargnés par les affres du temps au fond de cette grotte permettra aux archéologues de procéder à de nouvelles analyses en toute sérénité, aidés par de nouvelles technologies à la fois plus efficaces et performantes qu'autrefois. Cela étant, une chose est sûre : il est clair que ce complexe de grottes est encore loin de nous avoir dévoilé tous ses secrets. Qui sait, donc, ce qu’il pourrait encore nous apprendre sur la vie des hommes de Néandertal à l’avenir.

Source : Indian Defense Review